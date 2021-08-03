《七公主》李君妍劍擊特訓4個月　冇人知佢係新手！

為延續奧運熱熾氣氛，讓港人多個渠道欣賞及了解運動員及近年大熱的劍擊運動，無綫特意將加插了劍擊情節、由陳維冠（Joe）監製的新劇《七公主》提前至本月9日（星期一）晚上8點半推出，Joe對於劍擊拍攝部分相當認真，除了專誠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導，劇中需要落場打真劍的演員更幾乎全是運動精英，除了本身是籃球好手的鄺潔楹（Judy）外，還有運動健將李君妍！

劇中飾演Judy死對頭暨劍擊好手的李君妍，為了演好角色，專誠於劇集開拍前接受了為期4個月的訓練，期間更與Judy跟隨教練Patrick與一名劍手參加了劍擊團體比賽。獲得落場機會的李君妍，成功從有經驗運動員身上得分，在場人士均不知道她只是接受了幾個月訓練的新手，最終其團隊在比賽中獲得第3名。

李君妍亦有將練習片段上載社交網，談到劍擊，她受訪時表示：「如果各方面唔夠強大，就會比較吃力，可能自己平時都有做運動習慣，會有少少幫助。但學劍時間始終有限，密集式一個禮拜練幾日，身體都需要慢慢適應，幸好有教練悉心指導，教識我箇中道理，咁學習有難度招式或技巧時就易啲上手。」問到難忘場口，她謂：「有場我同Judy比賽場口，當時我們親身上陣，好開心好順利完成所有動作；有啲鏡頭仲要係慢動作，所以一定要教練收貨、要完美完成先可轉下一個鏡頭。」