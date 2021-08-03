何廣沛生日朱晨麗未有表示　要靠另一位朱朱慰藉

藝人何廣沛和朱智賢（朱朱）出席「《食腦喪B》喪·同你玩」活動，獲粉絲到場支持，眾人唱歌玩遊戲。今日（3日）33歲生日的廣沛更獲送上生日蛋糕，粉絲又唱生日歌給他。受訪時問到怎樣慶祝？他表示：「我好開心㗎啦，尋日就係拍劇濕身度過12點，今日有fans，當正自己生日會㗎啦。（私下點慶祝？）冇呀，仲開緊工。」問到緋聞女友朱晨麗可有約他？他即避談，在旁朱智賢笑言：「有我呢個朱朱陪住你先啦。」問到夜晚可是有另一朱朱陪？廣沛笑言：「會同屋企人過，今日有呢個朱朱陪已經好開心滿足，焗住要滿足啦。（咁朱晨麗有咩表示？）咁你要問佢啦。」

講到生日願望，何廣沛說：「希望《食》快啲喺翡翠台度播。（但呢排劇集收視唔好？）希望大家睇完奧運之後就會睇番劇集，到時谷底反彈。」講到無綫奧運主持陳約臨及吳業坤的表現被批，有份主持的朱朱坦言：「圈外朋友都提醒我講嘢小心啲，我都會嘅，所以我都會講少啲錯少啲，費事講賽事騷擾到觀眾，由專家評審就好。」

而見到朱朱左手掌、手㬹及膝蓋受傷，上落台時亦有點吃力，她透露之前跑步受傷：「我論盡，跑步突然整親，成個趴喺地下，擦傷晒同腫，又有少少發炎，要日日洗傷口，其實明明行山難啲我都冇仆，反而跑步唔知點解仆得咁應。」她又笑言當時馬路有很多車因紅綠燈停下：「我唔敢望佢哋，覺得好樣衰，我之後坐喺地下一陣，好彩嗰陣側邊冇其他人。（驚唔驚會畀人影低？）我都想睇吓究竟點解我會仆低。」問到可會叫男友謝東閔幫手照顧？她即謂：「呢啲自己嚟啦，沖涼包保鮮紙，費事整濕傷口。（男友冇幫你包？）我大個女啦，可以自己嚟。（男友幫你沖涼？）我左手仲郁得，可以單手洗頭。」