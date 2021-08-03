阻女友鄧卓殷拍咀戲！郭子豪唔認係醋男友

藝人郭子豪出席「《食腦喪B》喪·同你玩」活動，講到有傳他不准女友鄧卓殷與黃庭鋒拍咀戲，故女友辭演《雙生陌生人》，對此他繼續封嘴表示：「交番佢自己回應。（但話係因為你？）係咪呢個真正原因我冇回應。（即係唔關你事？）冇回應。」問到本身可是醋男友？他表示：「唔係。（你接唔接受到女友拍親熱戲？）如果工作需要，公司安排我OK。（你依家畀人話係醋男友？）冇回應，我默默耕耘，沉默是金，努力做嘢。（你畀人誤會阻住女友發展？）冇辦法，做好自己。」

問到可擔心此事影響女友事業發展？他坦言：「都擔心佢。」那問到可擔心影響自己發展？曾醉駕的他自嘲：「由入行第一刻都擔心自己，但知錯能改，我之前咁曳。」問到女友對此事感可惜？他謂：「要問番佢。（但佢作為新人咁樣？）都係公司答番，佢自己就佢答番會公平少少。（佢有冇唔開心？）佢成日都有開心同唔開心，如果佢唔開心嘅話我都會安慰佢。」問到調番轉女友可會不喜歡他拍親熱戲？他坦言：「我哋都有溝通過，細節唔講，但男仔做嘢為先。（你大男人？）唔回應。」他又說：「我十分尊重公司決定，佢哋有咁嘅決定一定有正確嘅原因。」