佘詩曼貼圖力撐中國選手　感動到喊

台灣藝人徐熙娣(小S)因為在社交網大力支持中華台北奧運選手而被網民狠批,搞到冇咗3個內地品牌及一個由長女許曦文代言的品牌,差唔多唔見咗800萬港元,錢冇咗都仲要畀S媽教訓,都未知點收科。但係藝人佘詩曼(阿佘)就唔同喇,立場鮮明,忠貞不二,統一力撐中國運動員,佢喺內地社交平台留言話:「東京奧運會賽程過半了,哪些瞬間讓你印象深刻?我覺得是,他們用一天天的訓練、一滴滴的汗水,努力爭取回來的勝利和可愛的笑容!看到這些照片,我笑了,也哭了,被感動了。運動員們,你們太棒了!辛苦你們了。」

阿佘仲貼上多張選手獲獎時向鏡頭做出的心心手勢,揚言被佢哋可愛笑容所感動!而阿佘的行徑都感動咗網友,紛紛留言其他藝人都應該向阿佘學習,佢做對了榜樣。另外,阿佘於另外的國際社交平台都貼上中國奧運選手比賽時的風采,佢用英文留言「Success is the sum of efforts and perseverance. These stunning photos speak for themselves. Am so touched and proud! 🇨🇳 Keep it up!」大讚中國選手堅持和努力,為佢哋感到自豪同感動,並清楚寫明「Chinateam」為佢哋加油打氣。