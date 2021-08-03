佘詩曼貼圖力撐中國選手　感動到喊

台灣藝人徐熙娣（小S）因為在社交網大力支持中華台北奧運選手而被網民狠批，搞到冇咗3個內地品牌及一個由長女許曦文代言的品牌，差唔多唔見咗800萬港元，錢冇咗都仲要畀S媽教訓，都未知點收科。但係藝人佘詩曼（阿佘）就唔同喇，立場鮮明，忠貞不二，統一力撐中國運動員，佢喺內地社交平台留言話：「東京奧運會賽程過半了，哪些瞬間讓你印象深刻？我覺得是，他們用一天天的訓練、一滴滴的汗水，努力爭取回來的勝利和可愛的笑容！看到這些照片，我笑了，也哭了，被感動了。運動員們，你們太棒了！辛苦你們了。」

阿佘仲貼上多張選手獲獎時向鏡頭做出的心心手勢，揚言被佢哋可愛笑容所感動！而阿佘的行徑都感動咗網友，紛紛留言其他藝人都應該向阿佘學習，佢做對了榜樣。另外，阿佘於另外的國際社交平台都貼上中國奧運選手比賽時的風采，佢用英文留言「Success is the sum of efforts and perseverance. These stunning photos speak for themselves. Am so touched and proud! 🇨🇳 Keep it up！」大讚中國選手堅持和努力，為佢哋感到自豪同感動，並清楚寫明「Chinateam」為佢哋加油打氣。