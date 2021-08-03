姜濤台上係偶像！Jer期待與林家謙Tyson Yoshi共舞

由歌手林家謙、MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）及Tyson Yoshi合作舉行的音樂會，將於9月27日假國際博覽館舉行，分別代表風、火、雷及電4大元素。在宣傳片中，Jer親自解構「雷」的特性，他表示：「好想睇吓我哋4個唔同風格嘅歌手，玩大家嘅音樂會擦出咩火花。」被問到與林家謙、Tyson Yoshi及姜濤合作的感受，他說是第2次同林家謙合作，記得初初認識對方時感覺他很慢熱，而自己又慢熱，所以玩得不太開心，不過熟悉後就覺得他很好玩，而Tyson Yoshi屬型格、好cool，不愛說話，但其實他是貪玩的小男孩。至於姜濤一個人在台時是偶像。

Jer希望今次演出可以帶給觀眾新鮮感和驚喜：「最期待係4個人一齊跳舞嘅畫面，雖然我自己本身都唔係跳舞嘅，而且學一隻舞需要好多時間，但希望家謙同Tyson可以喺舞台上發掘到呢一面嘅潛能。」他於年初叱咤頒獎禮勇奪「叱咤樂壇生力軍金獎」，獲隊友冠以「金Jer」的稱號，他乘勝追擊推出難度之作《狂人日記》，他直言：「今年第一首歌《狂人日記》同『雷』呢個元素一樣，就好似突然之間『砰』一聲咁，有種炸到人嘅感覺。」