鍾舒漫陳潔玲生意糾紛和解破裂

歌手鍾舒漫（Sherman）與前港姐陳潔玲去年涉生意糾紛，Sherman入稟向對方追討4萬元，今日（3日）兩人在西九龍法院大樓的小額錢債審裁處，就案件作審前覆核及和嘗試協調和解。

Sherman在胞妹鍾舒祺及妹夫陪同下準時出現，而陳潔玲與老公則比開庭時間遲了25分鐘，被審裁官詢問遲到原因，她解釋因為天雨塞車而遲到，更應審裁官要求向Sherman道歉。因雙方準備的文件有所缺漏，花了個多小時在文件整理上。最後審裁官落了4個命令，其中一個命令是重新整理的文件若未能按時存檔法庭及送達對方就要承擔訟費。

另外，審裁官嘗試協調和解，Sherman願意退一步接受2萬1千元和解費及雙方撤回相關的網上文章，但陳潔玲在此基礎上要求Sherman及其男友與胞妹公開向她道歉及澄清，最後和解破裂，定於本月25及26上庭開審。

Sherman受訪時被問到為何在庭上願意和解？她稱一直想解決事情：「如果和解可以解決到，代表可佢肯負番個責任同埋我唔想浪費法庭資源，當然成件事大家都係爭取公義，我想解決件事同時畀到個公平結果大家。（對方唔肯接受和解提議，有冇失望？）冇失望，我預咗佢係咁，但代表我唔會去表達我想解決事情嘅心態。」至於會否擔心要打長久戰，她稱由第一日開始已有心理準備：「還好，始終係小額錢債，各方便承擔還OK，我對個案件冇乜壓力。」