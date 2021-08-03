Q：我三十多歲，已婚女性，於十個月前誕下第二個孩子。由懷孕初期，我和丈夫停止性行為，至今超過一年半了，我覺得已可恢復性生活。但丈夫似乎習慣了打遊戲機，由他放工回家到晚飯後他在客廳打完機，到睡房又用手機打機，而我盡快安頓好小朋友，好想親密一下，他卻表現得沒甚興趣，熄機說好眼瞓，連放假也沒性趣。丈夫其實是體貼的，會和我去街和做家務，但他常說自己好攰，又對我說：你湊小朋友都辛苦，不如給大家各自一些"me time"。既然丈夫這樣說，我也不懂如何應對了。生孩子後的夫妻生活就是這樣的嗎？我相信丈夫是一路自行發洩，但我們才三十多歲，難道就這樣表面恩恩愛愛、裡面空空白白的生活下去？沒有性生活的夫妻關係正常嗎？

煩惱人

A：婚後夫婦邁入生育和育兒階段，往往所付出的光景實在不短，絕大多數伴侶過着禁慾生活，包括懷孕初期與後期不宜親密接觸；為着產後休養、調理身體、避免傷口感染、部分女性會因剖腹分娩後內部傷口隱痛、因自然分娩後的陰道疤痕不適、產後虛弱等因素，伴侶雙方禁慾的日子更長；加上育嬰操勞，損耗精力，通常會影響性生活和親密度。

雖則產後健康檢查合格，一般而言會建議女性可於產後6至8周恢復性生活，但通常伴侶間也會由於上述因素而忍耐較長時間，大約數月至半年左右才會重啟性生活。你本身於產後如無任何身心問題，性慾亦恢復，現時夫婦間卻遲遲不去重啟性生活，這屬於拖延太久。

忽略性生活，除了容易惹起誤會與猜疑，更會招致無性婚姻（Sexless Marriage）的問題。無性婚姻會令雙方的激情與親密感大幅遞減，愈是不幹，愈不想幹，愈給自己藉口，例如以體力不支、需要個人空間等作為合理化因素。

在生兒育女後，淪為無性婚姻，已廣泛地成為伴侶關係之常態。然而，有此常態不等於伴侶們要無奈接受，看起來你和丈夫關係尚好，建議你不要因丈夫的說話而洩氣，反之應更主動地去帶動丈夫去重新開展性生活。男女雙方均需要自我空間，乃是無可厚非，重視"me time"是好事，同時亦要騰一點"we time"出來，亦即是二人專屬時間，不受公私事與家庭雜務打擾。嘗試將"we time"列入伴侶溝通議程，在疫情下未能去旅行再度蜜月，仍可以安排例如兩日一夜的、不攜老扶幼的「宅度假」（Staycation）。暫且放下孩子照顧事宜，暫且停止游弋於網絡世界，正好是重啟性福的時機。

李偉儀