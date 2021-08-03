送禮玲︱林志玲「萬元」信箋贈中華台北金牌選手

台灣藝人小S（徐熙娣）和蔡依林因在社交網大力支持中華台北奧運選手，而被內地網民狠批，小S更因此有3個內地品牌及一個由長女許曦文代言的品牌宣布終止合作，估計損失800萬港元。不過台灣第一名模林志玲似乎沒有因此而影響為中華台北隊打氣的心，繼續為選手送禮物打氣。

繼羽毛球手戴資穎，高爾夫球手徐薇淩後，在男雙有份奪金的羽毛球好手王齊麟在社交網限時動態晒林志玲送給自己的精緻禮物，信紙旁擺着一幅白色的掛旗，上面的圖案是一黑、一紅的立體金魚，在日本具有好運、繁榮、尊貴、幸福等正面意義，旁邊還有綠色水草，十分可愛。此外，林志玲親自用毛筆寫下：「致齊麟」並在下方簽名，最後壓上「2021 Tokyo」作紀念，志玲字字值千金，她寫給王齊麟的信連標點符號共87字，網民更笑言這封信很貴重，笑言價值達87,000元，如此貼心令王齊麟感動不已，並寫道：「謝謝志玲姐姐的鼓勵。」

除了王齊麟，奪得銀牌的「鞍馬王子」李智凱也收到林志玲的貼心禮物，在社交網晒與禮物的自拍照，並寫道：「謝謝來自志玲姐姐的愛心，在賽前收到這麼棒的祝福，真的讓我能量大增，才能順利的完賽，謝謝志玲姐姐的鼓勵與祝福。」