太極請MIRROR成員做嘉賓　雷有輝：搞到家嘈屋閉

樂壇殿堂級樂隊太極將於本月7、8日舉行紅館騷《Rainbow After Rain演唱會》，2場個唱合共邀請10多名嘉賓，其中最具話題性非人氣男團MIRROR成員AK莫屬！問到會否加碼邀請其餘11子？雷有輝（Patrick）笑言12子搞到屋企家嘈屋閉，家庭成員因他們而瘋狂︰「佢哋太興奮，個個都係咁問我有邊個仲會上台，雖然個心好想請晒，但不能太過貪心。」然而「HiFi德」劉賢德突然自爆是「前夫」之一，極帶醋意笑說︰「我老婆依家Send嘢畀我啲Icon全部都係姜濤嚟！佢係『姜糖』！我呷醋之後同我個女講，點知連個女都鍾意！（多咗親朋戚友問你有冇飛？）嗰日已經有人喺社交平台問，但已經Full晒，啲Fans一知道今次開得成都買晒2場睇，令我哋都好雀躍，想盡快開騷。」

同時5子再透露多一位嘉賓，便是人氣唱作人林家謙，鄧建明表示會令對方「改頭換面」，大賣關子指會釋放出他迷人一面，於台上擦出新火花︰「會做啲特別啲嘅演出，之前同佢合作過另一個演唱會，睇過佢彈鋼琴嘅樣，唔知係咪咁呢？哈哈！總之會帶嚟好多驚喜畀大家！」會玩跳唱？他即抵死拖Patrick落水，笑謂對方或有機會跳舞，而朱翰博則說今次學了不少新歌，透過同嘉賓Jam歌擴闊歌路。

另外，太極為今次個唱特別推出約1500盒的限量Box Set紀念品，一打開是立體Poster及黑膠唱片造型，盒中再有噴化器樽、毛巾、可重用布口罩及T-Shirt，其中T-Shirt背面隨機印有一名成員的簽名，包括已故鍵琴手唐奕聰，甚有紀念價值。