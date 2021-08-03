雙親先後過世︱李麗珍感恩「小天使」陪伴走出陰霾

藝人李麗珍（珍妹）雙親於1年內先後過世，神隱多時的她今晚（3日）現身首映禮，她面對傳媒時略顯緊張，但仍在狀態。講到心情時，她表示：「好番好多，控制到，唔開心嘅事都要靠自己去解決，搵啲開心事去填補。（用咩去填補？）我煲劇，因為以前拍嘢錯過好多戲，70、80年代嘅戲都冇機會睇，我睇晒粵語長片，以前唔會睇，睇粵語長片覺得個人特別舒服，因為以前嘅人簡單好多，我會代入自己係嗰個年代嘅人，開心啲。我自己演嘅劇反而少睇。」

提到這段時間女兒一直陪伴在側，她坦言對方是她的最大支持：「佢依家已經工作，從事設計同美術，佢話畀少少家用我，我都好意外，佢冇問我攞零用錢，仲主動畀家用，我話咁客氣，問佢係咪真，感覺好開心，佢大個女，佢唔想我擔心，佢知道我身邊發生咁多事，多謝上天賜個小天使畀我，守護我，否則我好孤獨。」

另外，珍妹已重新投入工作，早前為溫碧霞投資的電影客串一角，個多月後又有新戲開拍：「我會Keep住工作，令自己開心啲，唔會胡思亂想，因為成日喺屋企會好易諗起同掛住。希望家人喺另一個世界開心，我都要積極工作。」