光野有菜　潛力無限大

好多公司請人都會選擇年輕人，因為佢哋好似寶石嘅原石一樣，只要用心打磨同雕琢，分分鐘可以變成閃閃發光嘅美麗寶石，潛力相當之大！喺日本寫真界，最近就出現咗一位被認為潛力無限大嘅原石美少女，佢就係光野有菜喇！

可愛巨乳

雖然小弟鍾意成熟充滿女人味嘅輕熟女，但係知道大家鍾意睇青春嫩妹，所以就唔會話特別偏於自己嘅喜好，都會介紹一下美少女女優畀大家認識，而近期日本寫真界就有好多未夠20歲嘅嫩妹登場，光野有菜就係其中之一喇！

今年18歲嘅佢，樣子標致，而且稚氣未脫，笑起上嚟充滿陽光感覺，有時擺出一副呆萌樣更係十分可愛，而佢同其他可愛型美少女不同之處，在於佢嘅身高有成5呎5吋，高挑又纖巧之餘，上圍亦唔細，擁有一對E Cup巨乳，身材凹凸感非常明顯，加上肌膚鮮嫩又白滑，難怪喺寫真界登場之後，火速引起觀眾嘅注目！

選美冠軍

有菜細個時因為睇到時尚雜誌，而夢想成為模特兒，直到2019年終於畀佢遇到機會，亦可以稱得上係一個巧合，有一日佢本來以觀眾身份去睇「女子高生選美活動」，點知大會順道舉辦「來參觀的日本一可愛女子高生決定賽」，於是佢就膽粗粗報名參加，結果成功奪得冠軍，更獲得藝能事務所一份合約。

後來，佢參加另一個選美活動「全國女子高中生制服收藏」，結果又贏得冠軍，之後獲導演橋本光二郎邀請參演網絡電影《花開的時候，我們》，仲擔任女主角添！由於喺戲中佢要表演唱歌，因此獲得學習歌藝嘅機會，亦正因為有菜剛剛出道就嘗試過咁多不同演出，寫真界就形容佢為「潛力無限大」喇！

光野有菜近期密密為不同雜誌拍攝性感寫真，而阿妹會將當中部分作品分享到社交網，大家想睇就要Click入上去睇睇喇！

Profile

年齡：18歲

身高：5呎5吋

三圍：33E-23-34