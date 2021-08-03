床上三人行係唔少男士嘅幻想，只係現實中唔係咁容易實現，想感受到箇中興奮，惟有欣賞四仔作品。今次就為大家帶嚟3套以三人行為主題嘅好戲，等大家體驗一下有幾咁香艷同刺激。

愈玩愈上癮

究竟三人行點解會咁吸引？呢套由Elegant Angel製作嘅《Threesome Addiction #4》，就會畀到答案大家。搵嚟Angela White、Elsa Jean、Skyla Novea等幾位炙手可熱脫星演出，不但陣容夠勁，作品更係兼具故事性。講述8個閨密姊妹，有一晚圍埋傾密偈，其中一個話題講到三人行遊戲，估唔到個個都表示抗拒，耍手兼擰頭。不過世事嘅嘢就係咁奇妙，之後兩個閨密同時遇上一位心儀男士，幾杯酒到肚後，就一齊去酒店開房玩三人行，點知愈玩愈上癮，自此之後，更愛上咗呢種玩法添！

美感演繹

唔少四仔都鍾意將三人行場面，拍到叫床聲呼天搶地，同時汁液橫飛，混亂又嘈吵。其實三人行嘅演出，亦可以拍得充滿美感，好似呢套由Vixen推出嘅《Threesome Fantasies #9》，就係最佳例子。由Sybil A、Ariana Marie、Naomi Swann等青春脫星演出，雖然係零劇情，但係拍得相當有水平，仲要用上慢動作等拍攝效果，令平時睇開嘅狂野三人行，變得勁有美感，其中Sybil A嘅演出更係必睇位，呢位烏克蘭嬌娃，不但樣靚身材正，高超嘅床技同樣賞心悅目，絕對值得一睇。

出賣肉體

成日話有劇味嘅四仔作品特別好睇，只係三人行作品中卻甚少有出色嘅劇情，而呢套由Marc Dorcel炮製嘅《Girls At Work - The Agency》，則係驚喜之作。四仔名導Franck Vicomte執導，由人氣脫星Alexis Crystal領銜主演，加上Cherry Kiss、Sasha Rose等美艷脫星演出，故事講Alexis Crystal係一間市場計劃公司嘅老闆娘，為咗可以令生意更上層樓，佢不惜用盡手段，甚至唔介意出賣連肉體。不過喺一次意外之下，佢居然同女秘書跟客戶發生關係，而呢種三人行玩法，竟然燃起佢對性愛嘅渴求。

簡評

今次介紹嘅3套作品各有賣點，《Threesome Addiction #4》以輕劇味加上火辣嘅三人演出，令作品嘅元素變得相當豐富，娛樂性十足品。如果想體驗乜嘢叫做唯美感行演出，《Threesome Fantasies #9》不但做到呢點，更畀到四仔迷新鮮感，絕絕係一套佳作。追求劇味嘅話，《Girls At Work - The Agency》一定係首選，加上班脫星演出夠投入，名副其實佢哋玩得肉緊，四仔迷睇得興奮！