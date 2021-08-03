短期內仍難置業！黃又南：現金傍身最穩陣

藝人黃又南早前接拍陳果新戲《鬼同你住》，戲內瞓身演出﹗扮演地產經紀的他受訪時提及其中一場情慾戲：「我同戲中女友喺浴缸內進行拍攝，有泡泡遮住（重要部位）嘅，不過點拍都露出條底褲邊，我冇點諗就主動脫光，當然要同對方交代自己會咁做。（為藝術犧牲？）係為阿果犧牲，佢係我恩師，亦相信佢嘅處理手法（剪片），但原來高處大wide shot真係睇晒！」

今次「兩師徒」拍了部不一樣的鬼片，以靈異之說探討香港住屋問題。他坦言過往一年受疫情影響，僅拍得一部電影，相信短期內仍難置業，直指目前留現金傍身最穩陣：「咁買樓都係我工作嘅動力之一，希望有朝一日買到自己嘅dream house，可以係我揀樓，而唔係樓揀我！」

問到二人拍攝期間有否發生靈異事，阿南表示：「今次冇，但以前喺內地開工，試過無論點拜神同搬位拍，都出現龍捲風，導演話人哋唔畀嘞我哋收工啦。」陳果則打趣說：「未見過（鬼）唔好話入過行！」又自爆以往與梅艷芳於日本拍攝電影《何日君再來》遇上的靈異事件：「當時我哋喺名古屋嘅舊村落開工，黃昏時遇上出殯團隊，我哋咪停拍讓咗佢哋先，後來返去沖菲林，竟然發現鏡頭有隻斷掌出現，點研究都覺得唔係工作人員嘅。其實鬼好鍾意睇戲，加上以前香港好多舊樓失修，陰氣好重。」

而阿南則表示早前丁父憂，父子倆生前感情一直要好，難怪他坦言：「仲未夢見佢，我當爸爸一直係身邊㗎，唔敢打啲小昆蟲，驚係佢。（依家心情好返未？）用咗4個月時間整理，會努力工作嘞，唔使擔心。」

而他今日（3日）現身首映禮，他稱此片圍繞住屋問題，跟自己息息相關：「我一直都想置業，但樓價太貴買唔到，我唔係好大追求，夠住就夠，2、300呎單位都可以，到時再樓換樓，想一家人一齊住，畀媽咪安心。不過追唔到首期，好似愈來愈遙遠，但我冇放棄，會繼續努力。」問他可有後悔之前賣樓？他直言不會留下陰影。另外，他表示年底會拍攝新戲，並跟一班前輩合作。