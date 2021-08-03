鍾雨璇情緒崩潰獲愛貓安撫　想學動物傳心術溝通

歌手鍾雨璇自從領養貓咪「白雪雪」後，愛貓成為她的聆聽者，分享她的開心和不開心，有次她獲悉朋友患上重病，一度情緒崩潰，白雪雪竟伸出爪輕撫她的臉和下巴作安慰，故她有意修讀動物傳心術，希望也能成為愛貓的聆聽者！

鍾雨璇的愛貓「白雪雪」是一隻2歲的布偶貓，回家1個月內便學識「give hand」和「sit」，深得全家愛錫，布偶貓優點是性格親民，歡迎任何人抱抱，不怕陌生，適應環境能力好強，故無論去到那裏都大受歡迎，她表示有兩位阿姨原本很怕貓，但就很愛跟牠共處。

其實白雪雪原主人是藝人陳蕊蕊，鍾雨璇分享與愛貓的相遇，她說：「年廿八做義工幫長者打掃時遇到陳蕊蕊，我知佢有好多貓貓，同佢講好想養貓，咁啱佢準備送走一隻貓，就係白雪雪，所以佢係半領養返嚟。」

白雪雪有人性

由於愛貓很會Social，鍾雨璇覺得與牠相遇是由做義工開始，故打算帶愛貓做義工。她形容愛貓很有人性，她舉了一個例子：「有日我好朋友打電話畀我話佢患咗第4期肺癌，我已經忍唔住喊，因為同呢位朋友真係好好感情，收線後，以前嘅回憶返晒嚟，真係好傷心，呢個時候，白雪雪就跳上我肚上，又用爪摸我塊面同下巴，嗰一刻好窩心。」

她說有時白雪雪的行為令她費解，試過有懂動物傳心術的朋友，替她與白雪雪溝通：「之前我買咗一啲零食令到白雪雪肚屙得好厲害，傳心師之後好清楚話畀我聽，白雪雪食咗邊種零食肚屙唔舒服，我換咗第二款零食之後，白雪雪就冇再肚屙。」而且傳心師還可以準確地描述她與白雪雪的日常交流細節，令她大呼神奇，故她直言想學傳心術：「好想同白雪雪好好溝通。」