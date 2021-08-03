唐安麒幫減全身廿幾吋肥膏！鄭杞瑤大熱贏模特比賽

名模馬詩慧及美容界名人唐安麒晚上（3日）現身九龍灣，為《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎總決賽》擔任評判，結果由亞姐程瑤年僅19歲兒子朱震軒、以及鄭杞瑤和徐嘉穎脫穎而出，成為「Face Of Hong Kong」，11月將代表香港到南韓參加「Face Of Asia」選舉。

身為首席評審的唐安麒坦言去年因疫情關係，韓國比賽部分擱置，她希望今年能夠順利進行。她又指早前鄭杞瑤被網民指身形微胖和上圍太豐滿，搞到對方不開心：「我贊助佢收身，依家成功減咗6磅、全身瘦咗20多吋。」她又讚朱震軒聽話有禮：「會幫佢做Facial，到時以最佳狀態出戰。」

馬詩慧則坦言一眾參賽者想躋身模特兒行列，技巧上有待磨練：「佢哋仲有好大進步空間，不過好多都未有舞台經驗，相信經訓練後會好好多。（邊位令你有深刻印象？ ）朱振軒啦，睇外在條件幾好。起碼夠高。」

回想當年自己入行，馬詩慧表示：「嗰時冇咁多門路，要去叩門或找經理人公司。我得兩個志願，做空姐或模特兒，結果畀我理想成真，亦慶幸經歷過香港時裝界嘅黃金時代。」