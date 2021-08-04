【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月廿六甲申水除日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、拜師、移居

忌：安床、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

要信任另一半，勿輕易打爛醋罈或亂發脾氣。

金牛座

職場氣氛平和，發揮團隊力量有望創造佳績。

雙子座

容易得罪人而不自知，留守家中可遠離是非。

巨蟹座

生活節奏被別人打亂，宜為顧全大局而忍耐。

獅子座

只要把心思放在事業上，不難得到上司賞識。

處女座

提防被別人拖後腿，否則工作進度將受影響。

天秤座

財運平平，投資要顧及風險，以免因小失大。

天蠍座

工作繁重，手忙腳亂，愈是焦躁，愈易撞板！

人馬座

友情受到考驗，勿為小事跟朋友、同事爭論。

山羊座

多在社交場合曝光，可獲得一些有利的訊息。

水瓶座

意外頻生令你無所適從，發牢騷也於事無補。

雙魚座

心情鬱悶，勿獨自承受，別人的安慰幫到你。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）虎 煩惱多

鼠

時來運到，抓住機遇，事業可望出人頭地。

牛

財運亨通，對生意人有利，可獲豐厚進帳。

虎

是日沖煞，未有吉星守護，生活易出問題。

兔

事業順利，表現獲上司認同，有意外收穫。

龍

獲得貴人力挺，各方運勢向好，心滿意足。

蛇

士氣旺盛，有機會接手自己感興趣的工作。

馬

單身者的人氣高企，有機會遇上心儀異性。

羊

創意十足，按照自己想法行事易取得佳績。

猴

拓展人脈的良機，前提是待人不要太拘謹。

雞

桃花運一般，有伴侣者易吵架，要懂包容。

狗

脾氣暴躁，易為小事而動氣，小心犯眾憎。

豬

自信心不足，行事畏首畏尾，怕出錯孭鑊。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

立秋開運養生

陽曆八月七日前後為立秋，立秋是秋季的首個節氣，踏入立秋代表酷熱盛暑完結，取而代之是秋高氣爽的氣候。不過，自然界的溫度變化並非一朝一夕，尤其是立秋仍處於末伏前後，這個時節暑氣未全消，加上雨水減少，天氣時悶熱時清涼，於是人們就將這種短期回熱的氣候稱為「秋老虎」。「秋老虎」一般在八、九月之間出現，大概維持七至十五天。

俗語有云「民以食為天」，民間很多習俗也與吃有關，而立秋的「貼秋膘」正是「大開食戒」的意思。由於之前的炎夏令人失去胃口，一季下來往往會變得消瘦；因此立秋一到氣溫轉涼，人們便會吃味濃肥厚的食物來補償夏天的損失。現時「貼秋膘」的習俗在北京、河北一帶仍然盛行，大多數人會吃燉肉、紅燜肉、燉雞、燉鴨、紅燒魚等。

中醫認為「秋內應於肺」，而「肺在志為悲」，秋季容易影響情緒，故文人雅士亦有「傷春悲秋」的說法。加上立秋時節天氣乾燥，人體虛火上升，因此這個時節的飲食應以潤肺、生津及平和心神為主，可多吃清潤食物如梨、銀耳、百合、蜂蜜、糯米等，亦可多吃酸味食物收斂肺氣。「秋老虎」時期，亦宜放鬆心情，早睡早起防秋燥。