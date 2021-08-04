無綫《木人巷》選全能藝人　黃嘉雯游嘉欣爭女一

電視城由廣播道、清水灣再入到將軍澳電視廣播城總有一條「木人巷」，裏面全是身經百戰、十八般武藝的全能藝人，而無綫之前銳意改革綜藝節目，先後炮製《好聲好戲》及《盛．舞者》等，發現TVB確是臥虎藏龍之地，繼跳舞、配音後，日前內部再廣發英雄帖，招募能演、能歌、能舞、能Gag、能主持的藝員參與節目《飛越木人巷》大挑戰，如節目中通過「綜藝全能」及「戲劇全能」考驗而獲得「TVB全能藝人」殊榮的藝人，可以成為無綫綜藝節目主持或劇集男一或女一的機會。圈中不少小花及二線男生都躍躍欲試，是時候給懷材不遇的藝人爭取「升呢」機會。

港姐出生的黃嘉雯、郭柏妍已有不少拍劇機會，但二人都坦言想挑戰一下，黃嘉雯受訪時謂：「有興趣試吓，參加完港姐之後都好耐冇試過比賽，都想畀啲challenge自己，想借呢個機會令自己進步，（如果贏咗想演咩角色？）呢排反而想試吓挑戰奸角或反派，令觀眾更想追看角色係咩苦衷令佢做壞事。好似袁偉豪喺《刑偵日記》入邊做嘅奸角，都好打破佢以往嘅正派形象，做得好好睇、好有新鮮感。」她又指自己一直夢寐以求想做旅遊節目主持，更愈講愈興奮的謂：「飲食節目都好適合我，我本身都好大膽，上山落水都冇問題㗎！」

郭柏妍恨拍劇演空姐

而郭柏妍拍過幾個劇集，更曾被監製讚賞，她坦言想參加節目：「如果度到期我都想參加，因為有機會表現自己能力，作為一個新演員，經過之前好好彩有拍劇機會，知道自己真係好鍾意做戲，任何角色都好想去試，不過我細個一直都覺得空中小姐好靚，如果真係有機會我好想試吓做空姐。」

而《愛．回家之開心速遞》的「送水輝」許家傑坦言已報名：「其實賽制係點我未知，自己心態唔係想做男一，而係想透過呢個節目挑戰自己，想除咗『送水輝』之外，畀觀眾睇到我許家傑仲有乜嘢！」他又透露填報名表格當日要寫自我介紹及參加原因：「自我介紹我寫自己係09年香港先生，以前跳過拉丁舞，參加過《舞動奇跡》，而原因我係寫『38歲但仍然好有火嘅演員』，以前冇乜機會自薦，依家有個機會話畀人知，好似《盛．舞者》咁，好多同事係由Dancer轉做藝人，依家又畀多啲人認識，好似陳自瑤咁，幾個節目中大家睇到佢仲係好有火，而之前張頴康學周星馳配音好犀利，同佢傾落先知，原來有段時間佢做過配音，公司真係好多臥虎藏龍。」他又指一係唔做，一做就會好認真，問如果有機會做「男一」，會想拍甚麼劇時，他謂：「梗係籃球或者跳舞啦！不過我仲有個心願，等我有機會勝出我一定會講出嚟！」

而新人游嘉欣演戲出色，她坦言攞經驗，所以會報名：「啱啱接觸演戲，做過嘅角色唔係多，好多角色都有興趣，不過自己從小就好鍾意科幻嘅嘢，好似『蒲松齡』咁，古裝得嚟係有啲科幻嘢，我都想試吓呢類劇集。」

「運動健將」孔德賢坦言已收到通知，他謂：「都希望參加，如果有幸做男一，我好想拍運動題材劇集，演一個運動員，由一個唔叻運動嘅人，經過一段努力同苦練，成為一個成功選手。希望觀眾可以感受到運動員嗰份激情，同埋都想畀觀眾知，台上一分鐘，台下十年功。」而丁子朗之前曾任節目主持及短劇《青春不要臉》男主角，對於今次全能藝人挑戰，他謂：「經理人有通知我，我想挑戰吓自己，難得有個比賽，應希望可以喺其他同事身上學到更多。」