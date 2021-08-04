心事重重！Angelababy變怪誕屍新娘　仲瘦到成精？

女星Angelababy一向以靚見稱，日前就有網民好幸運咁喺上海街頭見到佢同19歲嘅台灣小鮮肉賴冠霖拍電視劇《愛情該有的樣子》，以為可以一睹女神風采，點知撞到嘅係「丫烏婆」，真係嚇餐死。嗰位網民話Baby着白色T恤配長裙，手推住行李篋，近睇披頭散髮，額頭上貼住塊大紗布，最恐怖係佢嗰對無敵黑眼圈，簡直同動畫電影中嗰個「怪誕屍新娘」撞晒樣，仲驚現骷髏骨頸，狀態真係好麻麻。

啲Baby迷見到自己位女神咁畀人當眾踩，梗係撲出嚟應援啦，佢哋話Baby連日嚟一直忙趕戲，有時又要趕返屋企湊仔，仲要錄影綜藝節目，日日咁忙唔夠瞓，搞到有大熊貓眼都好正常，又有人話可能個殘樣係劇情需要，唔使咁認真嘅！

其實Baby喺嗰段時間，一直喺上海被唔同嘅網民野生捕獲，到另一日，又有人遇見佢拍夜班，嗰晚佢就同隻狗狗做對手戲，當燈光師忙打燈，攝影師又急試位時，Baby就行埋一邊，喺個手袋度摷咗啲嘢出嚟，以為佢肚餓啦，原來好有愛心係請狗狗食，餵完狗後，又再夠鐘開工，佢企起身舉頭睇住夜空，之後又望吓地下隻狗，好似好多心事咁。有網民話撞見Baby幾次，覺得佢愈嚟愈瘦，兼且顏值跌watt，唔似以前咁艷光四射喎。到底Baby煩乜呢？係咪為婚變傳聞而消瘦呢？唔知佢老公黃曉明有冇呵番佢呢？