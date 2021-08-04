「一片占士邦」佐治拉辛比與李小龍差點合作？

澳洲男星佐治拉辛比（George Lazenby）最令人記得就是身為「一片占士邦」，在「初代」辛康納利（Sean Connery）首度引退後，接棒主演1969年邦片《鐵金剛勇破雪山堡》（On Her Majesty's Secret Service）。這是佐治從模界轉攻影壇，第一次演戲，得到的評價有讚有彈。本來佐治一簽是簽拍7部邦片，但電影還未上映，他已經炮轟邦片監製沒有聽取他的意見，又指占士邦缺乏現實感，因此拒絕再演占士邦。

與佐治合作的台前幕後都公開批評他自大狂妄，難以合作，佐治很快便被荷里活放逐，失去演出機會，到1973年初他透露已經花光積蓄，更曾兩度精神崩塌與成為酗酒者。窮途末路下，佐治選擇前往香港發展，收取賤價1萬美元（約7.8萬港元，計算通脹後約現在45.5萬港元），參演一套本來是與李小龍合作的功夫電影。

然而就在他們準備吃午餐見面開會的一天，李小龍就暴斃離世。佐治其後拍了3部功夫港產片，包括《鐵金剛大破紫陽觀》、《直搗黃龍》與《鱷潭群英會》。

這些港產片未有令佐治演藝事業起死回生，他其後又回到家鄉拍劇，並於70年代末再闖荷里活，但只能拍攝一些小製作，以及惡搞占士邦的客串。