東方日報C1：無綫《木人巷》選全能藝人　黃嘉雯郭柏妍爭做女一

無綫廣發英雄帖， 招募全能藝人參加節目《飛越木人巷》，港姐黃嘉雯、郭柏妍及香港先生許家傑率先下「戰書」，2女表示若勝出，想一嘗演反派及空姐；自誇38歲依然好有火的許家傑則坦言，想突破「送水輝」框框！

電視城「木人巷」全是身經百戰、坐擁十八般武藝的全能藝人，無綫之前銳意改革綜藝節目，先後炮製《好聲好戲》及《盛．舞者》，發現電視城是臥虎藏龍之地，繼跳舞及配音後，日前再內部廣發英雄帖，招募演、歌、舞、Gag、主持全能的藝員參與《飛越木人巷》大挑戰，如在節目中通過「綜藝全能」及「戲劇全能」考驗並獲得「TVB全能藝人」殊榮，可以成為綜藝節目主持或劇集主角，多位小花及二線男藝人都躍躍欲試！

黃嘉雯昨日受訪時說：「選完港姐好耐冇比賽，都想挑戰自己，借呢個機會進步。（想演咩角色？）想挑戰奸角或反派，令觀眾更想追看角色有咩苦衷做壞事，好似袁偉豪喺《刑偵日記》嘅奸角，打破佢以往嘅正派形象，做得好好，好有新鮮感！」她一直夢寐以求做旅遊節目主持，更愈講愈興奮：「飲食節目都好適合我，我好大膽，上山落水都冇問題㗎！」

游嘉欣恨拍科幻劇

另一港姐郭柏妍亦想參加：「因為有機會表現自己，之前好好彩有劇拍，知自己真係好鍾意做戲，任何角色都想試。我細個一直覺得空姐好靚，好想試吓演空姐。」而新人游嘉欣則想透過比賽累積經驗：「啱啱接觸演戲，做過嘅角色唔多，好多角色都有興趣。我自細就好鍾意科幻嘢，好想試吓呢類劇集。」

許家傑甩「送水輝」框框

男將方面，憑《愛．回家之開心速遞》中「送水輝」一角入屋的許家傑，自爆已報名：「我唔係想做男一，而係希望除咗『送水輝』之外，畀觀眾睇到我許家傑仲有乜嘢！」又透露報名表格要填自我介紹及參加原因：「我寫『38歲但仍然好有火嘅演員』，我一係唔做，一做就好認真！」問若做「男一」想拍甚麼劇，他說：「梗係籃球或者跳舞啦！不過我仲有個心願，贏咗至講出嚟。」

孔德賢同樣想拍運動題材劇集：「想演一個本來唔叻運動嘅人，經過努力同苦練成為成功選手，希望觀眾感受到運動員嘅激情，同埋知道『台上一分鐘、台下十年功』。」丁子朗亦想挑戰自己：「希望喺其他同事身上學到更多。」

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