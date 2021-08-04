Healing with Camping！角落小夥伴正式登陸百老滙！

角落小夥伴禮品精緻又治愈，包括帳篷、睡袋、Cushion、露營墊、便攜袋及不銹鋼杯連蓋等。更多禮品詳情，請向店員查詢。(客戶提供)

【營業資訊】疫情已成為新常態，大家都注重養生和健康以外，亦希望能外出旅行或親近大自然散散心！今個夏天，就同角落小夥伴來一趟治愈心靈之旅！

人氣爆燈的療愈卡通–––角落小夥伴登陸百老滙！同你走出大自然，以「Healing with Camping」為禮品主題，設計一系列獨家戶外及治愈系列禮品，一齊Camping兼養生！由即日起至2021年11月30日，於百老滙選購指定牌子及型號之家庭電器、健康或電子美容產品，即可獲贈指定角落小夥伴造型禮品乙份。數量有限，換完即止。

同角落小夥來一趟治愈心靈之旅

悠悠地呷一口養生花茶，靜觀繁花於杯中綻放，賞心悅目之餘，亦能舒壓解鬱！又或者與家人或好友搭起帳篷、聊聊天、欣賞大自然風景，洗滌心靈！百老滙推出獨家角落小夥伴戶外及治愈系列的造型禮品，包括帳篷、睡袋、露營墊及不銹鋼杯連蓋等，至啱帶去露營用！一於約埋角落小夥伴，過一個既治愈又愜意的周末！

百老滙更挑選了多款高智能、又貼心的家庭電器，全面提升您和家人的生活品質及健康–––要食得好兼養生，有淨化飲水機、養生茶壺及多功能的煮食電器，將養生融入生活，享受健康人生無難度！

百老滙分店地址查詢熱線：3144 1889

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