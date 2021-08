荷里活女星史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)上星期突然入稟控告迪士尼,指在沒有知會她之下將其新作《黑寡婦》(Black Widow)於戲院及自家收費影視平台Disney+同步上映。此舉令她痛失票房巨額分紅。之後更有傳多位紅星亦準備控告迪士尼。而受千夫所指的迪士尼即變陣,取消戲院與網上同步播映的策略。即將上映的兩部大片《爆機自由仁》(Free Guy)及年底上映的漫威超級英雄大片《永恆族》(Eternals)只會在戲院上映。

其中《永》前晚於東京奧運會期間播放的預告片中亦證實影片只會於11月5日在戲院上映,而《爆》亦將於下周只在戲院上映。至於下月上映的另一漫威超英大片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)暫時未知仍然會否照原定計劃於戲院及網上同步播映。