IB攻略：IB VS DSE 2021 攻略（Part 1）

上兩星期DSE放榜，DSE狀元有7名，但是相B狀元卻有130名，加上愈來愈多香港學生不抗拒出國工作，不少家長都開始考慮應該選擇 DSE 還是 IB學制，心大心細不知道如何選擇好。今回筆者將會分享IB 和 DSE的主要分別。

DSE學制困難 因本地學位不足

首先解釋為何本地DSE學制的狀元會比IB學制少那麼多，其中一個原因是DSE為本地學制，而本地大學學位有限，所以DSE學制會比較困難，才能篩選學生。其次本地學制需要外國大學認證的話，要將DSE學制精英化才能被國際認可，因為要證明香港來的學生真的是精英。相比IB學制，學生不一定要在香港就讀大學，可以報讀全球大學，所以學位以全球換算，一定會比香港大學學位充足。

IB和全球學生競爭 但質素參差

香港學生一般比其他國家的學生更加懂得讀書和補習，加上亞洲家長一般對學業非常重視，所以香港的小朋友在幼年時已經有一系列的補習和額外課堂，所以DSE只是和香港學生競爭算是精英的鬥爭。相比IB課程，香港學生的對手是全球學生，有些國家例如瑞士，IB是免費教育，大家都知道外國學生不如香港學生那麼鍾情補習，這就可以解釋到為何今年香港學生的狀元數目高達130名，佔了全球狀元數目的10%！

IB VS DSE

由於不少家長因為上述的各種原因而在考慮孩子是否應該轉讀IB？筆者認為語文能力較強的學生，和家庭經濟能夠負擔IB學費的，基本上同學只要用功努力，IB成績是可以有保證，而IB會是一個不錯的選擇。

今回篇幅有限，筆者下回再詳細分析IB VS DSE。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣