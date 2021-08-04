Britney Spears出po自爆被反鎖廁所內求救

美國天后Britney Spears近期因與父親就監護權問題打官司而成為新聞女王，而她昨日於社交網站留言自爆半夜被反鎖在廁所，究竟搞咩呢？

她於5小時前在社交網站貼廁所門半掩照並留言自爆自己昨晚的「奇遇」。她說：「凌晨2點，我決定去沖涼🛁 !!!! 我去廁所並搵緊朝早飲剩嘅咖啡嚟飲，講咗句：『作嘔』，但冇倒咗佢。之後我搵洗面液，但四圍搵都搵唔到!!!!我搵咗一段時間先記起喺另一廁所內。。。之後我離開發覺道門鎖咗🔒 。。。」而她表示自己開極都開唔到嘗試拍門呼救尖叫，但男友Sam正熟睡中。她笑言如果發生大地震他都不會醒來。之後男友醒來嘗試用支筆開門但不成功，最終致電保安人員開門，結果等了很久才成功開門。

貼文一出之後，惹來好多網民談論。有網民認為Britney作故仔是想將今次「廁所奇遇記」比喻自己長達13年被父親監管的感受，最終得以重獲自由。而Britney懶得網民猜測，剛剛再貼自己駕車期間發現路邊有野豬的片段，結果隻野豬在她面前大解。