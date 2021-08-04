馬思純同花弗男拍拖被捕獲　網民唔祝福叫「快跑」

內地金馬影后馬思純去年自爆長時間受抑鬱症折磨，食藥嘅副作用令佢又肥又腫，更加搞到個人冇晒心機，結果要停工休息。而近日傳嚟佢好番嘅好消息，不過醫好佢嘅唔係醫生開嘅藥，而係偉大嘅愛情魔力。雖然有傳佢同內地樂圑盤尼西林主音張哲軒（小樂）分手，但最近有網民影到佢哋喺雲南大理拍拖，見佢非常開心，藥到病除咁添！

當日馬思純着咗迷彩衫，又戴墨鏡，仲抱住隻可愛狗仔，笑容好燦爛，而小樂就着咗條紋T恤同牛仔褲，打扮好有度假feel。另外兩張相，就見兩人同另一女友人喺餐廳度，嗰日馬思純換上工人褲，梳咗個齊陰頭，成個人減齡晒，見佢笑晒咁企喺窗邊影相，小樂就情深款款咁望位女友，嗰種甜蜜氣場，話唔係拍拖都冇人信呢！

雖然馬思純玩得咁開心，但粉絲都係唔放心，因為早前小樂被爆私生活好亂，個底好花，所以叫馬思純都係「快跑」，有網民留言：「還沒分嘛？思純竟然笑得還挺幸福……我真受不了男方這一臉治腎虧不含糖的樣子！」、「我聽說馬思純吃軟不吃硬，網友愈是讓分她就不分！」不過亦有網民覺得係舊照！其實愛情呢家嘢，最緊要當事人感覺良好，外人都係唔好咁多嘢講好啲！