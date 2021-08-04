容祖兒入場睇新片感動　霆鋒自爆曾被吳京踢落5樓

天后容祖兒（Joey）與謝霆鋒私交甚篤，對方有新戲上映，當然要第一時間入場欣賞。她做足安全措施戴上口罩進場，並坐在最後一排欣賞，當去到緊張情節時她肉緊得以手掩臉，相當投入。她表示：「去看了霆鋒和甄子丹主演的電影《怒火》，電影太精彩啦。從動作設計到故事節奏，複雜、精準無可挑剔。我從心底里佩服這部電影的導演、所有演員及幕後工作人員，真的很推薦大家去電影院觀看！」

Joey大讚謝霆鋒和陳木勝的配搭是信心保證，表示：「我看完電影，想說以後約你吃飯，都不敢帶筷子了。結尾音樂響起，看到陳木勝導演的畫面時好感動，看過陳導的很多作品，每次都能在陳導的作品中感受無限的突破，他對電影的初心一直不變，哪怕是到生命的最後一刻。陳導，我們懷念您！」

另外謝霆鋒接受內地媒體採訪時，就自爆自己演得「最壞」嘅戲份都已經被剪，又回憶起此前拍戲中危險緊張的部分，家中一直保留着陳木勝等前輩寫給自己的紙條。他又指從拍攝《特警新人類》開始就決定要走動作演員的路，自己有使命感去延續動作電影的精神。談到現在拍戲時都不敢告訴父母自己要做哪些動作，經常是父母看完首映才知道為演戲拚命，所以經常被媽媽「罵一晚上」。

謝霆鋒亦回憶自己與吳京拍攝《男兒本色》時，被吳京一腳踢落四、五樓的戲份，又笑言：「當時需要一點運氣！」