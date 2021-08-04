【娛場】公主育成記 You Can Be A Princess

「可以令囡囡留下畢生難忘嘅回憶，就係我哋做父母最大嘅幸福！」

每個女孩子都擁有一個公主夢，想當年我們要扮公主，就只能於家中，找來棉被扮披肩，廁所泵扮權杖，

"Make your princess dreams come true, inspired by true inner beauty."

象徵13個有關迪士尼公主和女王故事的「奇妙夢想城堡」於香港迪士尼樂園華麗亮相，而一連6集【娛場】請來多位藝人，展現他們的公主特質和夢想，並且一同見證新城堡的變身過程。今集【娛場】就帶你感受一位小女孩化身迪士尼公主的夢幻體驗，同時各藝人亦會分享他們的夢想，而全新戶外音樂派對《迪士尼尋夢奇緣》，正正是用音樂分享夢想，鼓勵大家敢於追夢，發掘自己的無限可能！

香港迪士尼樂園「魔法化妝廳」內多款獨家公主禮服及飾物，為小女孩變身成為她們夢寐以求的小公主，包括《魔雪奇緣》的愛莎和安娜、《美女與野獸》的貝兒、《仙履奇緣》的灰姑娘、《白雪公主》的白雪公主、《睡公主》的愛洛公主和《魔髮奇緣》的長髮公主樂佩所穿禮服。而由即日起至9月5日，於MOKO新世紀廣場「迪士尼公主期間限定店」購買香港迪士尼魔法化妝廳迪士尼公主造型及攝影服務的賓客，將獲贈香港迪士尼樂園門票及額外免費8R相片（數量有限，送完即止）。