【娛場】公主育成記 You Can Be A Princess

「可以令囡囡留下畢生難忘嘅回憶,就係我哋做父母最大嘅幸福!」

每個女孩子都擁有一個公主夢,想當年我們要扮公主,就只能於家中,找來棉被扮披肩,廁所泵扮權杖,

"Make your princess dreams come true, inspired by true inner beauty."

象徵13個有關迪士尼公主和女王故事的「奇妙夢想城堡」於香港迪士尼樂園華麗亮相,而一連6集【娛場】請來多位藝人,展現他們的公主特質和夢想,並且一同見證新城堡的變身過程。今集【娛場】就帶你感受一位小女孩化身迪士尼公主的夢幻體驗,同時各藝人亦會分享他們的夢想,而全新戶外音樂派對《迪士尼尋夢奇緣》,正正是用音樂分享夢想,鼓勵大家敢於追夢,發掘自己的無限可能!

香港迪士尼樂園「魔法化妝廳」內多款獨家公主禮服及飾物,為小女孩變身成為她們夢寐以求的小公主,包括《魔雪奇緣》的愛莎和安娜、《美女與野獸》的貝兒、《仙履奇緣》的灰姑娘、《白雪公主》的白雪公主、《睡公主》的愛洛公主和《魔髮奇緣》的長髮公主樂佩所穿禮服。而由即日起至9月5日,於MOKO新世紀廣場「迪士尼公主期間限定店」購買香港迪士尼魔法化妝廳迪士尼公主造型及攝影服務的賓客,將獲贈香港迪士尼樂園門票及額外免費8R相片(數量有限,送完即止)。