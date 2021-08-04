【簡潔生活學】收納師執行李心得（2）

上期跟大家分享旅遊時我在選擇執拾衣物的要訣，之後，就是如何把衣物收納進旅行篋，方法其實很簡單，我會先把衣物捲好，大小均等，之後再放進抽真空袋，因為衣物捲好再用真空袋，攤開衣物時不會太縐，加上行李箱能騰空更多位置，回程時便可放「戰利品」，而我一般會騰空一半位置，這樣可提醒我不會買過頭。

另外，我會多帶一兩個收納袋，因為如果是食物的話未必可以寄艙，到時作為手提行李就比較容易和安全。提提大家，如果忘記準備收納袋又或者手信太多，可以順道到BicCamera，或者Yodobashi這些店舖購買超輕身的旅行袋，不要以為這兩間只有售賣電器用品，他們也有樓層售賣行李篋及附帶物品，此外，TOKYU HANDS也能夠找到各種收納和旅行袋，但價格方面貴一點，但款式比較時尚。不過現時疫情關係，有些分店可能暫時關閉，去前要留意。

到日本購物時，我們大多會自備購物袋，但那邊仍會提供店舖紙袋給你，雖然拿着一大堆戰利品超有滿足感，不過，太多紙袋一來不環保，二來執行李回程也不方便，倒不如帶一個超級大和輕身的可摺疊旅行袋，除清楚自己買了多少物品，也不怕在Shopping忘形時漏掉一兩袋。

日本人可以說是收納的先驅，所以有很多不同形式的收納用品，若果在香港，我們很多時候會到Ikea、Muji等商店，但在日本的話，我極力推薦Nitori，這間跨國大型家具公司的產品，價位跟Ikea差不多，但Nitori的設計比較日式，適合小家庭及港人口味，我最常到涉谷和新宿分店，規模已經不小，但如果有時間可以到南砂店，總不會令你空手而回。

順帶一提，如果爸爸們或者男孩子喜歡購買DIY物品可以到D2 Home Center走一趟，這裏主要售賣DIY產品，包括建材、小電器零件、家居或戶外修補物品，甚至園藝、寵物用品等應有盡有，就像香港的鴨寮街一樣，至於要買汽車用品可以到Autobacs，建議到Super Autobacs，因店舖最大，產品選擇最多。

其實日本還有很多小店可以購買罕見的收納用品，下次有機會再推介給大家。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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