Vallicelli 造價近6億港元　豪華海上行宮

貴為全球第3大遊艇製造國的土耳其，有不少知名遊艇品牌，如Numarine、Mazu Yachts、Turquoise Yachts等，後者更是該國第一艘超級遊艇「TURQUOISE」（現已易名為「DOUBLE TROUBLE」）的生產商。今次介紹的超級遊艇「Vallicelli」，為Turquoise Yachts跟A. Vallicelli & C. Yacht Design的聯乘傑作，不但設計豪華，娛樂設施更是應有盡有，難怪造價高達6,400萬歐元（約5.92億港元）！

設計走古典優雅路線

船長73.6米的「Vallicelli」，一身白色，外觀設計由A. Vallicelli & C. Yacht Design操刀，展現線條美，內部裝潢則由Ken Freivokh Design Team設計，走古典優雅路線，重視甲板和內部空間的完全整合，最大限度地提升遊艇線條的連續性，並講求和諧而平衡、明亮而溫馨。物料方面，用上了大理石、花崗岩、優質皮革等。另外，船上以大窗戶為主，加強客廳、用餐區、客房等室內空間的採光度，令觀感變得更為開揚。

船尾隱藏延伸平台

布局方面，「Vallicelli」有6間客艙和1間主人房，足夠容納12位客人，部分房間可與旁邊的房間相連，轉換成私人大廳，而主人房則附設私人甲板和按摩浴缸。船上有一個全景大廳，可通向船尾甲板，那裏有休息區、用餐區和7米長游泳池。除此之外，船尾可通向游泳平台，兩側設有隱藏式液壓陽台，打開後，即變成連接大海的延伸平台，而且船上備有車庫，可放置9.6米長的接應艇、水上電單車、救援船等，方便愛好玩水的乘客進行各種水上活動。

規格表

船長：73.6m

船寬：14.2m

吃水：4.05m

總噸位：1,558GT

引擎：Caterpillar 3516C engines ×2

最高航速：17節