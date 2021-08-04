旅遊展台灣館人頭湧湧　體驗偽出遊打卡贏好禮

【特約報道】早前一連四天在香港會議展覽中心舉行的第35屆香港國際旅遊展（ITE）已圓滿落幕，其中參展單位之一、備受港人歡迎的台灣館，現場注入台灣最熱門好玩的景點與旅行元素，打造成一個獨一無二的旅遊打卡位。台灣觀光協會香港辦事處秘書洪瑞聯在首日台灣館開幕會上致詞表示，台灣館攤位設計主軸以「自行車遊台灣」，帶出「騎旅台灣，用自行車認識台灣之美」，而設計五大打卡點供大家打卡偽出遊台灣：包括自行車迷必去的「伯朗大道」、疫情下療愈人心的「3D祈福天燈」、台灣著名的「溫泉名湯」、風光景致明媚的「鐵道」、充滿特色美食小吃的「夜市」等精彩集結，讓因疫情久未離港的市民偽出遊，吃喝玩樂重拾「遊台」感覺。一下子吸引不少人士蜂擁前來打卡，各景點出現長長人龍等候拍照，場面熱鬧。

受疫情影響，雖然台灣旅遊界業者未能親身出席會場，但透過台灣館舞台線上直播，分享了台灣最新鮮有趣的玩樂、美食等豐富資訊，活動每半小時一段，每家台灣業者更送出一份台灣特色禮物，包括伴手禮、紀念品、住宿券、旅遊產品體驗券等。參加單位陣容鼎盛，包括中華航空公司、長榮航空公司、香港航空、香港快運、東瀛遊旅行社等旅遊業者，以及台灣東北角暨宜蘭海岸風景區、大鵬灣風景區管理處、南投、日月潭觀光圈、金門、參山管理處、台灣休閒農業發展協會 、台中好禮協會、阿聰師的糕餅主意觀光工場、宜蘭傳藝中心、一福堂、麗寶樂園等。首日台灣旅遊業者在台灣館舞台直播時逼滿守候人潮，座無虛設，需站立圍觀。大鵬灣風景區管理處、參山管理處、東北角暨宜蘭海岸風景區管理處等先後介紹當地騎單車等活動特色及風景，並與台下觀眾互動送禮物等，大家爭相回答問題，場面熱鬧。

當日凡上傳台東伯朗大道、平溪3D祈福天燈、溫泉、鐵路火車、夜市布置的打卡照並留言，便可換領香港著名插畫家謝曬皮設計精心設計的台灣自行車限量「快乾毛巾」、伴手禮、福袋等，更有機會獲得香港-台灣來回機票、最高面額HK$8,000捷安特單車禮券等大獎。而入場人士均十分雀躍到各場景打卡偽出遊，各處排滿了守候人龍；其中有市民高舉平溪天燈拍照，祝願疫情快快過去；也有市民騎着單車，幻想在伯朗大道飛馳；更有市民走入北投溫泉，脫了上衣拍照，非常投入。大家打卡後更馬上到台灣觀光協會櫃位排隊登記，換領快乾毛巾及上載打卡照片到台灣觀光協會FB專頁，參加打卡贏好禮活動。

不得不提的還有台灣館今年邀請數名台灣單車旅遊達人，現場分享騎單車遊台灣體驗，包括鎮洋兄弟單車公司董事總經理李達成、台灣旅遊專書《行山玩水轆台灣》作者蔡朗清、單車環台旅遊達人Andy Kong等，介紹單車迷一生至少試一次的自行車環島旅遊、台北河濱單車輕旅行、宜蘭舊草嶺隧道單車徑、台東伯朗大道，以及台灣騎單車裝備等豐富資訊；會場更送出旅遊書及不同小禮物，讓人滿載而歸！