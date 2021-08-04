上月底再企圖自殺　珉娥恢復意識再發文聲言告網民

韓國女團AOA前成員珉娥去年7月自爆10年間遭隊長智珉欺凌，令她患上抑鬱症，多次企圖自殺。原本健康好轉的她，6月底高調公開戀情，上載與男友的合照，卻被對方舊愛鬧爆是「第三者」，最終珉娥向「正印」道歉並斬纜，結束僅10天的戀情，曾表示短期內不會再玩社交網的她7月29日再因為不堪網民攻擊而發長文還擊，之後被友人發現再度企圖自殺，她因為過量出血而昏迷，被送往醫院接受緊急縫合手術。

珉娥近日恢復意識後，已將社交網關閉，她今日再重開社交網，但已將大部分照片刪除，只保留數張與家人的合照，並關閉留言功能，而她今早就再上載長文吐苦水：「大家都會覺得好厭煩和無聊吧，假如我說我是因為委屈而這樣，大家會信嗎？我也很清楚自己做錯了，也知道我的言行過火了。」她指自己是忍受得最長時間的受害者，坦言自己患有嚴重抑鬱症，但並沒有思覺失調和躁鬱症。

她指自己因為智珉的事件而飽受惡評和失實傳聞困擾，聲言會採取法律行動以證清白：「事務所和我都已經收集了很多資料，已經全部截圖，不要妄想把留言刪除，畢竟是你們自己說的話，到底甚麼是事實，到底甚麼是散布虛假事實，我會透過訴訟全部公開的。」她又為每次都把事情鬧大致歉，但坦言自己因為智珉和前男友感到很痛苦，對於有人指她假裝是受害者，她就說：「連內幕都不知道就假裝知道得很清楚的人，我絕不會從寬處理的，我很有信心，你們覺得我說謊的話可以控告我，就跟我一起吧，直到我解開委屈之前都會堅持到底的。」