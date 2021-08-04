本日日本：貓狗掉毛都有用？織成紗線隨時摸

作為貓奴或狗奴，當然希望主子時刻都可伴在身邊，擅用狗毛或貓毛來製成紡織品的品牌Inunoke Textile最近就推出了名為「Spinning Memories」的新商品，方便大家隨時撫摸愛貓愛狗的毛毛！話說Inunoke Textile以往曾推出多款使用寵物掉毛編織而成的產品如圍巾及毛氈等，今次再下一城推出的Spinning Memories，便將寵物掉毛織成一束精美紗線，並採用類似相集的包裝，可放上寵物相片及記下收集掉毛年份的同時，更特別設有一個「小窗」讓你隨時可觸摸紗線。主人只需收集愛犬愛貓最柔軟及蓬鬆的毛髮，放在信封內郵寄到該公司，很快就會收到製成品。如果寵物掉毛不多，更可以選擇由美容師修剪毛毛的套餐。適用的寵物範圍廣泛，除了貓狗外，兔子、雪貂和天竺鼠亦適用。此服務於柏の葉T-SITE的商店「a la mode with KASHIWANOHA」等有售，收費5,500日圓起（約HK$391）。