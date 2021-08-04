賣命演新片冇保障　謝霆鋒：太久沒有買到保險了！

型男謝霆鋒與何珮瑜（Jeana）昨日（3日）現身廣州，為英皇電影《怒火》連跑多場謝票及宣傳活動，並雙雙出席珠江夜遊活動，在郵輪上跟主持及媒體朋友暢談新片，對於該片獲不少好評，霆鋒笑言：「這兩天，我看了我一輩子的評論，天天在看，（網友說）要炸廚房、炸菜園，還有要把滑雪場炸了！」而在觀眾映後見面會上，有不少「鋒迷」都按捺不住內心激動，直接向他說：「你演得太好了，能不能以後多拍戲，我都想把你的廚房給炸了！」霆鋒當下開玩笑回應：「炸吧！」然後再用廣東話，補上搞笑的一句：「你試吓？！」

過往在陳木勝導演另一齣作品《新少林寺》，霆鋒也曾演過反派，一別多年，今次在《怒火》帶來更突破性的演繹，對此霆鋒表示：「這些事是一種沉澱，如果讓我十年前接現在這個角色，我也接不住，所以一切都是最好的安排。」無論文戲及打戲，霆鋒都下過一番苦功：「一直在練習，要對自己身體每一塊肌肉都了解，感受那裏是眼角、那裏是耳朵，身體的每一塊都去慢慢找，最重要的是微表情和時間點，也要拿捏得非常好。」其中在審訊室的一幕，霆鋒自爆有神來之筆：「開場我很正常講話，突然間非常大聲的吼，因為是臨時加的角色反應，沒有和導演和現場收音師說，拍完後，就看到收音師即摘下耳機，導演在監控那邊偷笑半個小時，現場大家都看着我，因為是真實的害怕！」

連場緊湊刺激的動作場面，霆鋒再次展現賣命本色，有人好奇問，聽說霆鋒拍打戲，保險公司並不受保，霆鋒笑道：「太久沒有買到保險了，正常情況下受傷是會保的，但是在動作電影的現場就不保了，他們都說，你們明明知道危險，那也能理解，只是我們這個行業，明知道是（駕車）撞自己，還要去撞，這就是我們的職業！」

提到《怒火》的尖沙咀槍戰重頭戲，置身真實爆破的大場面，不單霆鋒做足準備，連女將何珮瑜亦毫無懼色，Jeana說：「我覺得好奇怪，如果不是在拍戲的情況下，我會害怕，但是一旦知道是劇組，是我們在工作拍戲，就會很有安全感。」Jeana透露，埋位前兩個月，需要專門學習開槍，還進行了不少體能訓練，「這場戲雖然子彈都是空殼，但槍都是真的，很重，扛着一直跑！」霆鋒帶笑接上：「隨便你之前怎麼吃，出去打一場或者開兩槍，所有的熱量都會被消耗掉！」