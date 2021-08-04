ANSONBEAN認冇時間追女仔　MV玩女友視覺頂癮

歌手ANSONBEAN首支跳舞單曲《CRUSH（oh no!）》，除落重本製作MV，加入不少CG畫面，更為他舉行MV首播會，為了讓粉絲睇清楚偶像的精湛舞技，早前公司決定「加碼」拍攝《CRUSH（oh no!）》Dance Version特別版。他說：「其實要跳成晚，唔係太辛苦，反而中間休息時間，我仲要攞條橡筋帶出嚟練肌肉，想再操大隻啲。」一直努力操肌的他，除了努力上健身房，更加入不同類型的運動，改善身體線條。

ANSONBEAN又表示：「以前我1個星期做3日gym，依家會一星期操5、6日，另外我又會去玩攀石、游水、打網球、滑浪，純粹想做多啲運動，好玩得嚟又大隻啲，想着背心嘅時候可以挺啲、橫啲。」當日MV在晚間拍攝，有工作人員「萬歲」請食pizza，但他卻不為所動，整晚只不停飲水，他說：「我唔食嘢唔係怕肥，係驚生暗瘡影響皮膚，所以要戒甜戒煎炸食物，以前我都鍾意食炸雞，可以一次過食3件，又鍾意食芝士蛋糕，但依家掂都唔敢掂。」

工作排山倒海，廣告代言又一個接一個，問是否變相無時間追女仔？怕醜的他說：「係…係呀！冇時間追女仔呀，不過我啲MV全部都已經係女友視覺，所以我唔使追！」