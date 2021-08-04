超過50位人氣主播加盟UTV Live　完成任務即送30GB 5G SIM卡等豐富禮品

UTV Live直播平台由7月23日起登陸UTV APP，至今已有超過50位人氣直播主加盟，強陣主播包括香港開電視主持陳芷敏（Elke）、第四代邦民女伍倩彤（Gillian）、《全民造星》二十強鄧禮迪（迪迪仔）、ViuTV主持湯沛宜 （Toto）、2018亞洲太平洋國際小姐季軍葉紫棱（Catherine Frond）、人氣模特兒譚詠怡（Victoria）及心靈塔羅師陳翊之（Hannah）等，吸引超過500,000部裝置下載，於直播界人氣急升。

直播平台玩法多多，主播們可以在直播期間分享自己生活點滴，像朋友般聊天和分享心事，並設有實時聊天功能，可讓用戶與主播即時互動，更可以向心水主播大派Like及虛擬禮物。除了個人直播外，兩位直播主亦可以一起開Live直播，一同與網友聊天互動，分享生活點滴，或即場玩遊戲或挑戰歌藝，大玩PK對戰，在PK期間更可以虛擬禮物支持心水主播，充滿娛樂性。

由即日起至8月31日，CMHK更會舉行5G直播大使評選，大家可以向心水播主送上鑽石打氣助攻，獲得最多鑽石嘅前5名播主可獲豐富獎品，冠軍更可獲贈一系列人氣電子產品包括iPhone 12 Pro Max、iPad Pro、Airpod及Apple Watch等，總值超過$28,000。除了豐富獎品外，前5名播主均可獲廣告獎勵，成為港鐵燈箱廣告主角，即時人氣急升。

唔單止播主有獎，連粉絲都可以有獎，真正雙贏﹗用戶在UTV直播平台累積消費並進入排行榜，每周消費最高的用戶及當月消費最高的前5名用戶，均可獲得獎賞包括iPhone 12 Pro Max、iPad Pro、或Apple Watch等，得獎者可選擇自己領取或贈送指定主播。

用戶無論觀看直播、分享直播、購買VIP特權或贈送Ucoins禮物等都能獲得經驗值，活動期內達到等級8或以上可獲額外獎賞，包括30GB 5G SIM卡、遊戲手柄等。另外，新用戶於8月內登陸UTV直播平台可獲贈44 Ucoins，活動期間首次充值Ucoins更可獲翻倍獎勵。

UTV App既有全新嘅直播平台，亦有其他豐富節目內容如有線即時新聞、TVB節目精華、hmvod最新猛片、最新財經資訊，更有合小學生收看的同步課堂學習影片等，全面滿足唔同年齡層既需要。唔想錯過咁精彩又多元化既節目，掃瞄下方的QR CODE即可連結至Google Play或App Store下載最新版本UTV，仲唔快啲行動！