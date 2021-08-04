電腦節8月20日開鑼　用App優先搶平貨

暑期壓軸展覽活動「香港電腦通訊節」（簡稱電腦節），去年因疫情關係而順延一年舉行，今年將於8月20日於灣仔會展揭幕，在疫情稍為緩和的情況下，約200間參展商對人流充滿信心，大會更多租了30%展覽空間，期望能維持約60萬人次入場；同時預留Hall 1E展館以應付排隊人流，免卻公眾於戶外輪候之苦。

至於大家最關心的掃貨優惠，今年繼續有「激安大購賞」限量筍貨益大家，不過今年毋須再通宵排隊，而是改用App登記抽籤。只要於8月5日至12日期間下載《電腦節Club》iOS/Android手機App，免費註冊成為會員便可參與抽籤；中籤者可參與「激安大購賞」及額外獲得$100現金券（名額300個）。而電腦節首天，300名持籌人士可優先進場，於中午12時前買夠$300，帶同產品及收據到大會指定地方，按籌號先後次序排隊，便可購買心儀產品，當中包括HP 15s-du3030TX手提電腦（激安價$2,390 限量5部）、TP-link Archer C2300 Router（激安價$10 限量17部）、LOGITECH G

G923 TRUEFORCE 遊戲賽車軚盤（激安價$1,299 限量10部）等。

各大參展商推出的精選優惠亦不容錯過，好似Nexstgo（攤位M01）帶來AVITA PURA 14" Intel i5手提電腦，入場人士有機會以超筍價限量購買$1,999。KIOXIA（攤位F01）主打microSD/SD卡和USB隨身碟等；Everbest（攤位H31~34/G31~34）以優惠價傾銷TP-Link網絡產品等。除了掃平貨之外，現場還會舉行「香港電競節2021」、「夏日電競嘉年華」等活動，另有「虛擬運動體驗區」讓入場人士借助新科技體驗虛擬運動快感。

香港電腦通訊節2021

日期：2021年8月20日至23日（星期五至星期一）

時間：10:00am~9:30pm（8月23日6:00pm閉幕）

地點：灣仔香港會議展覽中心新翼3號展覽廳（港鐵灣仔站A5出口）

票價：$35（1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場）

備註：購票入場人士將獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元或500元不等，使用數目不限，不設最低消費。