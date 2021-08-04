港姐搞真人騷　馮盈盈張嘉兒佩服佳麗抗壓能力

今屆港姐破天荒以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗獲安排入住西貢某酒店，在8位師姐領隊帶領下分成紅、綠、橙及粉紅4組，參與為期11天的「Stay Battle」，在其中的龍舟Battle，除了佳麗們盡全力爭取好成績，不諳水性的師姐朱晨麗及張秀文亦硬着頭皮為組員豁出去做鼓手，朱晨麗日前接受無綫娛樂新聞台訪問時表示：「我真係腳震，因為我好怕水，但我跳開舞可能拍子好啲，所以我舉手打鼓。」張嘉兒則指龍舟Battle有助建立組員間的團結：「希望佢哋可以藉此更加認識對方。」

粉紅組佳麗感激師姐領隊劉倩婷（Sandy）及張秀文（Sammi）照顧周到：「Sandy會錄低我哋嘅姿勢，指導我哋做番正確動作；Sammi會喺前線指導我哋。」張嘉兒及馮盈盈帶領的橙組則表示很開心獲師姐送贈小禮物：「佢哋希望幫到我哋比賽，因為我哋都好怕曬，上面仲印咗我哋Team名。」

經過長達11天的相處，一班師姐師妹培養了很好的感情，馮盈盈坦言佩服今屆參賽港姐：「雖然嗰時我哋選嘅時候都要外景、拍攝時間長，但今次因為係真人騷，個時間再長啲，同埋連休息時都要保持警覺，就算恰一恰都有壓力同要保持住個狀態。」她又謂與張嘉兒都為師妹組員深感驕傲：「張嘉兒話班女仔真係好勁，如果畀着我哋當年肯定呢樣嗰樣都做唔到。」