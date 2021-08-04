張繼聰仔仔唔聽外國歌　轉Loop Jer新曲：聽一百幾十次

藝人張繼聰出席電影活動，電影真實主人翁蘇樺偉及其媽媽亦有現身。同場有MIRROR的阿Jer（柳應廷），講到張繼聰兒子張瞻視MIRROR為偶像，他即嘆氣笑言：「我個仔係MIRROR Fans，依家有邊個唔係呀？（你老婆謝安琪都係？）我老婆冇明講，仲畀番少少薄面我嘅。其實個仔喺國際學校讀書，由細到大聽外國流行曲，但最近我發現佢嘅歌單入面聽得最多係MIRROR同阿Jer啲歌。（咁你應該帶埋佢嚟見偶像？）我會搵阿Jer影張相，然後畀佢睇，等佢尊敬吓老竇。」

問到仔仔可有聽他的歌？他即謂：「冇！唔好提！我都唔想再深究呢個問題，我個仔呢排係咁聽Jer首新歌《砂之器》，個仔英文好過中文，首歌又係小克作詞，內容比較有深度，我問個仔其實聽得明首歌講乜咩，我解釋佢聽之後，佢仲話要聽多一百幾十次。」但他謂MIRROR的出現都是好事：「令一代接一代嘅人接觸多啲廣東歌，MIRROR都好用心做。（有機會想同佢哋合作？）依家好多人排隊同佢哋合作喎，我依家主要喺電影發展，電影想同新對手合作，佢哋都好有才華。」

Jer連走兩場出席電影活動，講到同場有張繼聰，其兒子張瞻視他為偶像，他笑言：「我都聽過，佢個仔仲要整咗個好似我嘅頭，我都有同張繼聰喺網上傾偈，佢好好，仲叫我哋加油。（佢酸溜溜話個仔唔聽佢嘅歌，淨係聽你嘅歌？）佢搞笑啫！上次佢同我傾偈係開心嗰隻，唔係葡萄或酸溜溜，佢咁大方，我有聽佢嘅歌咪得囉！」

問到有機會可想與對方合作？他坦言：「有機會梗係想，無論音樂或電影佢都係好犀利嘅藝人，好值得學習，都有睇佢嘅喜劇，嚟緊我都想邁向喜感路線。（點解？）因為我已拋低偶包（偶像包袱）好耐，可以令身邊人開心係好好嘅事。」