立野沙紀　驚異之顏面偏差值

好多人都人老心不老，唔少叔叔伯伯年紀大亦不減色心，日本寫真界亦有好多不老傳說，年過30歲，個樣好似廿歲出頭咁後生女咁，而於今日同大家見面嘅立野沙紀，外表似足十零歲嘅少女，估吓佢其實幾多歲？

嫩口童顏

今年26歲嘅立野沙紀，喺青春美少女充斥嘅日本寫真界中，都可以算係「老將」，不過佢得天獨厚，個樣稚氣未消，天真可愛氣質的確係無與倫比，就算係18歲卜卜脆嘅美少女可能都冇佢咁嫩口，亦因為咁，寫真業界就形容佢擁有「驚異之顏面偏差值」！

除咗副童顏吸引，身材亦相當吸睛，肌膚鮮嫩，猶如豆腐一樣又白又滑，而且胴體凹凸有致，纖巧得嚟，胸部同屁股都有肉地，絕對唔會好似其他可愛系女優咁平平無奇！不過，如果沙紀想令身材更加吸睛，就應該要多做修腰運動，將腰圍減多兩吋，曲線就會更加明顯，更令人覺得眼前一亮。

唱演俱佳

佢喺2016年參加「東京女孩選拔賽」而為人熟悉，後來獲知名製作人秋元康賞識，招攬為劇團「4美元50美分」成員，以舞台劇演員身份四處登台演出，更加獲得演唱舞台劇歌曲嘅機會。沙紀對於演技同唱歌都好用心，表現一直都備受讚賞，當中嘅原因係佢雖然被稱為劇團中嘅「No.1美顏擁有者」，但亦係當中年紀最大嘅一位，如果唔努力做好本分，好容易就會畀班後生女淘汰。

除咗演舞台劇，上年開始拍水着寫真，不過佢就話唔係咁習慣，因為拍攝時成日都要保持同一個姿勢，因而搞到佢好攰兼腰痠背痛喎！但係沙紀對於呢份工作充滿熱誠同願景，仲話希望未來可以嘗試喺雪地拍水着寫真嘅滋味添！

立野沙紀會喺社交網分享有好多關於舞台演出嘅消息，亦會有唔少性感寫真照畀大家欣賞，想感受其性感魅力，就要Click入去睇睇喇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎

三圍：33C-24-33