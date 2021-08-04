話題女神　深田詠美挑戰裸藝

興奮要用對手？大家唔好會錯意，講緊嘅係網絡話題製造者兼人氣AV女優深田詠美，最近進行「裸藝」挑戰，究竟佢成唔成功呢？另外，男士自娛要用手，但英國有情趣玩具品牌就推出Hands-Free自娛玩具，唔知大家有冇興趣呢？

邪念大爆發

人氣AV女優兼網紅嘅深田詠美，最近喺網上又有新搞作，就係喺佢個YouTube頻道上進行「裸藝」挑戰。「裸藝」其實係日本諧星「AKIRA100%」嘅著名表演，演出近乎全裸嘅情況下，用鐵盤遮住下體，並做出各種高難度動作，既有肢體動作，又唔可以走光，難度真係幾高。

詠美亦知呢種表演唔容易，故此喺影片開始時，佢先着住熱褲練習，練習一輪後就喺鏡頭前用鐵盤遮住下體，將熱褲同內褲除掉，結果佢挑戰成功！而網民一諗到鐵盤後面光脫脫，即時邪念大爆發，難怪影片上載4日便已過百萬次瀏覽，果然係話題性女神。

選手村反性愛床？

東京奧運進行得如火如荼，原來花邊新聞亦有唔少，其中一個就關於選手村房間內嘅「防止性愛床」（Anti-sex Bed），究竟係乜嘢一回事呢？有謠言指選手房間內以紙板做嘅床架，僅能承載一個人嘅重量，兩個人瞓上去就會塌，目的係為防止運動員進行床上運動。為咗實測一下床架嘅承受力，有5個運動員便嘗試一齊企上去，結果係冇問題嘅，謠言自然不供自破。

事實上，日本方面有解釋點解用紙板床架，目的係為環境永續發展着想，而以聚乙烯纖維製成嘅床墊，更可以回收作為原料循環使用添。不過，另外有7個運動員再嚟挑戰，喺床上跳嚟跳去，結果床板頂唔順爛咗，咁樣破壞公物就唔係咁好囉！

Hands-Free自娛好輕鬆

自娛係唔少男士解決需要嘅方法，雖然隨住J杯等情趣玩具嘅進化，自娛時唔使再下下摩打手，但始終都要用隻手拎住個J杯。英國情趣用品公司Hot Octopuss，便推出一款報稱能解放男士雙手，名為「Guybrator」嘅自娛玩具，一套有兩件道具，一件係用嚟套喺兵器上，不但裝有一個多段震速嘅摩打，配合緊貼嘅設計，可以為兵器帶嚟美妙嘅刺激；另一件則係無線遙控器，用嚟控制兵器套嘅震速。據廠方稱設計呢款玩具嘅目的，唔單止為解放男士雙手，唔使自娛到手軟，更重要係為手部活動不良，尤其係長者性生活體驗而設。