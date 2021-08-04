一句道歉都冇！李思林上海餐廳被夾傷手一肚氣

歌手李玟胞姐李思林（Nancy）在社交網寫長文，並上載短片及手部受傷的相片「申訴」，指7月16日時在上海發生不快經歷，令她感受到以「外地人」身份住在當地感無助。聲稱和朋友在食肆食飯時，到洗手間被人意外推門時，遭木製的門中間位置夾傷手臂，傷勢又紅又腫。又稱指「當事人」和餐廳沒有道歉，且態度強硬一直「兇」她，當晚報警察，但沒有解決事件，到醫院驗傷及接受治療至凌晨2時。

她續指餐廳不但沒有提供安全洗手間，發生事還不保持中立態度，讓傷人者任意無理對待受害者，更在大家同意報警察後，保護傷人者不負責任逃離現場。警察到場沒有錄口供和詢問證據，只告知她必須要找律師民事上訴，最後工商局接管這事件。

事到至今，從沒得到餐廳或傷人方的説明，甚至連一個正常道歉都沒有。又說任職瑜伽導師，翌日早上的瑜伽沒法參加，醫生告訴她是肌肉和周邊的筋膜受損，2周內左手不能用力。

Nancy受訪時說：「在上海一餐廳洗手間，被門夾傷手。」又指當日霍汶希在餐廳慶生，到賀者有四洲太子女戴凱欣和其老公，而她在另一間房和朋友食飯。霍汶希被問到此事時稱：「不作回應！」而戴凱欣未有回覆。