【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月廿七乙酉水滿日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：裁衣、作灶、動土

忌：修倉、栽種、放水

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

投資時機出現，但做任何決策都不能太輕率。

金牛座

難集中精神，適宜暫且放下工作，好好休息。

雙子座

樂於為人排難解紛，可為你積累人脈和運氣。

巨蟹座

無法靜不下心來做事，倒不如給自己放假吧！

獅子座

有不少例行公事要處理，小心冷落了另一半。

處女座

有可能陷入困境，幸獲貴人指點而渡過難關。

天秤座

易跟另一半爭執，只能靠忍讓與包容來解決。

天蠍座

做事顯得有心無力，逼迫自己勢必弄巧成拙。

人馬座

諸事八卦有損無益，以免人氣與運氣被拖低。

山羊座

人氣不錯，良好的職場氛圍可助你一展所長。

水瓶座

有機會在事業上大展拳腳，別再猶豫不決了。

雙魚座

思緒混亂，無心工作，宜找個信賴的人談談。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）兔 易破財

鼠

易因小事而激動，與人相處務必謹言慎行。

牛

謀事不宜太拘謹，放手一搏或有意外收穫。

虎

成功跟同事建立良好默契，工作得心應手。

兔

是日沖煞，投資運稍弱，貿然入市易損手。

龍

獲好運氣加持，處理公務私事都稱心如意。

蛇

人氣上升，好運站在身邊，謀事成功在望。

馬

上進心強，努力為事業打拚可望取得佳績。

羊

付出與收穫成正比，打工仔可望一展所長。

猴

桃花旺，單身者主動出擊，可迎來新戀情。

雞

工作態度要認真，切勿因忙碌而馬虎了事。

狗

諸事不順，意外頻生，令你不知如何是好。

豬

財運上升，只須多接觸客戶，可帶來商機。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

家居的文昌位

之前在電台節目談到風水學上的「文昌位」。例如今年牛年的文昌位在正東方，一般人都認為只要催旺文昌位，就可以提升小孩的讀書運，最普遍的做法是在文昌位放置4支富貴竹或文昌塔，或者到廟裏請個文昌符隨身帶着等等，我在節目中直接說這樣布風水局太天真了。

經常遇見這些例子，許多父母本身不喜歡讀書，不喜歡看書，卻要求自己的孩子讀書要取得好成績、好學歷，他們找風水師在家裏布局，坦白一點來說，就是期望風水師能夠像神仙一樣，布一布局，孩子就開竅了，讀書成績就馬上提升了。父母親不費吹灰之力，從此也不用擔心孩子的學業了，這不是很可笑嗎？

想要提升孩子的文昌，我們先想想，從古到今，社會上讀書人的家是怎樣的？不用說，肯定滿屋子都是書。在古代的話，除了書畫，還有筆！所以說，真正的文昌，是看你家的布局是否有放滿了書的書櫃，是否有寫字、看書的書房。父母想要孩子讀書好，本身自己也應該多看書，保持一顆好學的心，如孔夫子般，不耻下問，以身示範。

不要再迷信那些每年都在轉的文昌位了，轉着轉着，如果某年文昌位飛到廁所旁邊，難道搬張書桌在廁所旁邊溫習嗎？與其花錢買富貴竹、風水物品，倒不如多買幾本好書！