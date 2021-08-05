大腿曾裝長鐵芯　李敏鎬經歷車禍拍動作戲唔簡單

韓國34歲「長腿Oppa」李敏鎬去年拍畢韓劇《The King：永遠的君主》後火速接拍新作，接拍由視訊平台製作的8集電視劇《Pachinko》，劇集已於去年10月在韓國開拍，並於今年2月移師加拿大取景，吸引不少當地粉絲圍觀。身形高大健碩的他，原來曾經歷嚴重車禍，更因為身體狀態不達標而要以公益兵身份服役。

李敏鎬與同為演員的丁一宇在讀高中時已是好朋友，兩人於2006年8月為了慶祝成年而一起去江原道旅行，途中被醉酒駕駛的車禍從後撞上，李敏鎬與丁一宇等同行人受重傷，李敏鎬更留院達7個月，腳部的傷勢尤其嚴重，右腳的大腿骨及腳踝腳碎裂，膝頭軟骨撕裂，大腿要裝上長達46厘米的鐵芯，於2009年拍畢成名作《花樣男子》後才接受除去鐵芯的手術。

而李敏鎬亦因為車禍而留下後遺症，他曾在受訪時表示每到下雨天就會覺得膝頭痛，他於2011年拍攝劇集《城市獵人》時有不少射擊場面，但就因為有嚴重手震而遇上困難，而他拍動作戲時也要避免用到受過傷的右腳，他於2015年拍攝主演電影《江南黑夜》時，就只能以左腳應付動作場面。