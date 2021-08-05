東方日報C1：聲夢女將未嘗初戀　Yumi踢爆多人跪求Chantel電話

聲夢3女將炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）與鍾柔美（Yumi） 參賽以來大受歡迎， Chantel更獲封「國民初戀」的稱號，雖然她們聲稱沒有被追求或被暗戀的經歷，但Yumi 就大爆很多朋友都向她打探Chantel 的聯絡跪求結識。

炎明熹、姚焯菲及鍾柔美比賽後人氣有增無減，3人稍後將在麥花臣舉行演唱會及拍劇。她們坦言沒想過比賽後還有後續，問到終極目標是否在紅館開騷？Chantel與Yumi指有幻想過，但仍需累積經驗，Gigi的目標就是吸取更多經驗及繼續鑽研音樂。對於拍劇，她們都期待甚殷，Chantel指難得可以15個學員合作創造更多回憶，Gigi認為拍劇的經歷日後可放在歌曲的演繹上。而童星出身的Yumi 稱小時候很沒自信，從拍劇中找回信心：「最難忘係有次拍劇要喺個籠入面，有人唔小心將舊鐵打到我個頭，當時比較驚，但冇受傷。」

擇偶條件逐個數

她們演繹情歌手到拿來，但現實中從未談過戀愛，問到有否被暗戀或追求經歷時，Gigi自嘲遲鈍：「可能有人鍾意我都唔知。」Chantel初時答冇，即遭Yumi質疑，更爆不少人想要Chantel電話：「好多朋友問我攞佢電話，但我冇畀。有啲朋友話好鍾意Chantel同Gigi，叫我幫佢哋Send 個短訊。」

之前Yumi在《#後生仔傾吓偈》中自認校花，理應有不少追求者，她即更正自己並非校花：「我喺節目好緊張，個腦轉唔到先答係。好多人話我自大，其實我唔係，只係我經常講錯嘢。」講到擇偶條件，Chantel要求專一，Gigi與Yumi就認為孝順最重要。

雖然Chantel深受網民歡迎，但她否認是學校風頭躉， 參賽期間更一度與朋友產生隔膜：「唔係受歡迎，但好多人支持，學校老師、同學都會恭喜我，對我嚟講係好大鼓勵，起碼唔會畀人欺凌。（之前因為參加比賽畀人欺凌？） 唔係欺凌，係好似疏遠咗。我之前為追學業好專心上堂， 啲人誤會我出咗名唔同佢哋講嘢，依家關係OK番。」

粉絲買巴士廣告支持

Gigi慶幸跟同學關係未有因成名而改變：「我來來去去都係嗰幾個同學，我少講嘢又被動，依家好多師妹會圍住我，感覺幾開心，師姐又會同我講支持我，好感恩。」

對於參賽以來經常被起底，Chantel的爸爸亦成焦點，她表示爸爸沒有太介懷，Gigi亦稱有心理準備：「畀唔到壓力我，之前只係寫咗好小部分，依家慢慢畀我適應係好事，我一睇完係負面（報道）就唔記得咗。」Yumi知道有人對她有負評說話，但她都不會理會：「呢個係佢哋自由，我控制唔到，入咗娛樂圈要預咗畀人起底。」

此外，《聲夢傳奇》多位女學員包括Gigi、Chantel、Yumi及詹天文（Windy）獲不少粉絲支持，昨日有讀者爆料指有「聲夢」粉絲買下巴士廣告，為她們打氣並預祝她們與一眾學員的演唱會演出成功。

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