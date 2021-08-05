岑寧兒留港造歌嗌興奮　王嘉儀唔排除同老闆麥浚龍合唱

唱作歌手岑寧兒（Yoyo）將會聯同王嘉儀（Sophy）、陳嘉同年青樂隊Whizz喺旺角麥花臣開騷，緊接再有恭碩良、樂壇已死大合唱團等10多個單位接捧演出多兩晚。今次個騷係由班《樂壇已死》嘅幕後班底小克、吳林峰、王雙駿策劃，以「世代交疊」為概念，精選香港音樂場景，搵唔同世代、唔同類型中獨當一面嘅歌手同樂隊去演繹。

對於樂壇被形容「已死」，Yoyo反而覺得依家樂壇幾有生氣，比以前更加多元化，無論係音樂類型、唱作人、歌手類型，令佢今年留喺香港造廣東歌搵音樂人合作特別興奮，而且仲有機會唱Live騷、同本地樂手交流，Yoyo大呼期待！

先後同過林家謙、陳蕾合作嘅Yoyo話覺得好好玩，今年嘅計劃係完成首隻純廣東歌專輯，主題係關於離開屋企嘅一個旅程，將會有4部曲：「未全部寫晒，自己好想同林二汶合作，睇吓佢有冇歌畀我唱啦，哈哈！唱作人嘅歌有自己嘅風格，如果我可以唱佢哋寫嘅歌，係好有挑戰性嘅事嚟。」

至於Sophy就話喺好耐之前已經聽過「樂壇已死」呢個說法，但笑言過咗幾年都仲未「死」：「所以呢句說話唔代表我哋，一路都有好多人努力咁做緊音樂，繼續落去我哋嘅樂壇只會係更加壯大。」講到啱啱加盟麥浚龍旗下公司，佢話最期待係出專輯，希望可以有多方面嘗試，問到會唔會同老闆合唱？佢話如果真係有呢個機會都唔排除：「無論係做自己嘅音樂，抑或同人哋合作，都會有唔同嘅感覺、火花出到嚟，只要係首歌適合，唔排除所有可能性。」