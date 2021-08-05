冼靖峰Yumi力撐　泳兒竟然畀自己黑色指甲嚇親

歌手泳兒（Vincy）推出新歌《荊棘海》，她解構歌曲內容：「每個人生命裏面，可能會遇到好多唔同嘅考驗、掙扎、苦難，但呢啲經驗同苦難將會入咗你個心，你身上面會生出一啲荊棘，令到你更加強大。」而MV分別到南生圍、龍蝦灣、大網仔村及海星灣取景兼拍足二十小時，為配合MV氣氛，團隊特意租用神秘感十足的大屋，工作人員叮囑她切勿隨便亂動大屋內的擺設，令她「起晒雞皮」。

拍攝期間，她自己嚇自己：「喺山上面跳舞時，突然間有隻好大嘅蜜蜂『嬲』住我，因為我好驚蜜蜂同埋好大隻，我就大嗌，同事話：『走咗㗎啦！』但我望到未走，一路喺我手上面，同事堅持話走咗，我話冇，最後我再望，原來係我自己黑色嘅指甲嚟，哈哈。」

MV首播後，她於社交平台開直播跟網民討論新歌，其「聲夢學生」冼靖峰（Archie）跟鍾柔美（Yumi）加入直播中，Archie很識做，第一時間表示自己已看過MV：「都係我一貫作風，我都係聽唔明。」Yumi也則謂MV電影感十足:「好似一套戲咁，一開頭我係有啲驚，但係見到泳兒老師喺度我唔驚啦。」Archie亦十分同意，又話：「一開始好暗黑嗰種感覺，令人好毛骨悚然。但你一出場嗰吓，我就舒服咗啦即刻。」聽到學生觀感，Vincy即笑說：「我係嘗試演到有啲恐怖㗎喎，但我一出嚟你哋就唔驚，咁好失敗喎。」