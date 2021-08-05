袁偉豪蕭正楠同老婆爭衫着　楊秀惠教路：下次放吊帶

唔少圈中夫婦都喜歡透過社交平台打情罵俏，將生活上嘅甜蜜點滴同大家分享，袁偉豪、張寶兒同蕭正楠、黃翠如就不經意咁將佢哋夫婦間爭衫着嘅行為拎出嚟「放閃」。黃翠如自從嫁咗畀蕭正楠後，生活上各樣都得到呢位「賢夫」照顧，莫講話平時喺屋企通常都係阿蕭煮飯畀翠如食，就連近日返咗內地工作，阿蕭之前都為老婆打點好一切先安心出行。不過，呢兩公婆成日都會將啲衫撈亂着，翠如經常都會着住阿蕭啲TEE同牛仔褸，而阿蕭亦都會着翠如嘅衫，就連粉紅色都唔會放過。有日翠如喺社交網甫咗老公着住佢件TEE嘅相，仲留言：「點解，佢可以咁自在地，在我衣櫃揀了一件衫，就着上身出門。連我的粉紅色衫，都唔放過......」唔好似為佢投訴，暗地裏其實喺度晒恩愛，「閃」到一班圈中好友都齊齊留言，陳自瑤笑言：「最神奇係佢啱着」楊秀惠又留言：「你下次放啲吊帶背心喺衣櫃」

另一對「閃」爆嘅袁偉豪、張寶兒伉儷，寶兒剛剛於社交平台動態上載片段，片中佢着咗伴白色淨色上身TEE，跟住就口噏噏咁話：「件衫我明明着過好多次，一定係我㗎啦！」跟住坐喺餐桌邊嘅袁偉豪就笑笑口話：「妳着過好多次就係你㗎咩？哈哈」寶兒都仲唔罷休，死口話件衫係自己嘅，最終仲甫咗張老公喺《使徒行者2》中影造型時嘅照片，相中嘅袁偉豪就正正着緊呢件TEE，佢仲留言：「好吧！證明天堂哥穿了我的衫！」