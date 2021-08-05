吳亦凡涉強姦牽「脫粉潮」　粉絲投奔3位小鮮肉男神

內地男星吳亦凡身陷桃色醜聞，被指「酒局選妃」，因涉嫌強姦被警方刑事拘留，工作室微博已被關閉，事業前途可以講已經玩完，種種失德行為令粉絲傷透心，追隨多年嘅粉絲都紛紛割席，爆發「脫粉潮」，之不過粉絲飄盪的心何去何從？有粉絲們就自主分析可以改愛嘅男星，其中一位仲同吳亦凡有幾分相似，不過點都好，迷偶像都要帶眼識人，要揀個品德好嘅人去追隨。

陳飛宇

2000年出生小鮮肉，老竇係知名導演陳凱歌，阿媽係演員陳紅，淨係個背景都夠強勁，個樣仲生得同吳亦凡有幾分相似，有老竇做強大後盾，唔怕冇嘢撈，早前佢就參演過爸爸嘅電影《趙氏孤兒》、《將夜》及《我和我的祖國》等戲劇電影，並和歐陽娜娜爆緋聞。最近陳飛宇嘅粉絲製作一張「陳飛宇愛心車車」的貼圖，說要「收留傷心的小姐姐們」，意指吳亦凡嘅粉絲，引發熱烈回響。而於美國出生嘅佢擁有雙重國籍，佢早前就發聲明指已經放棄美國籍，加入中國國籍，成為中國公民，立場鮮明，唔怪得成為「脫粉潮」嘅首選！

出生日期： 2000 年 4 月 9 日（21歲）

身高：1米88

社交網粉絲數量：1,181萬

代表作：《將夜》

楊洋

楊洋係內地的一線男星，最近佢同迪麗熱巴主演嘅新劇《你是我的榮耀》正在熱播，人氣再度急升，社交網急增至逾5000萬人追蹤，風頭一時無兩！今年30歲、來自上海嘅佢可謂典型花美男，似足漫畫走出嚟嘅男人，而佢所飾演角色都相當討好，佢喺人氣劇《微微一笑很傾城》中，角色「肖奈」是所有人夢寐以求嘅人生勝利組，既是高富帥學霸兼打機高手，雖然劇情離地，但佢英俊外表再加埋識放電嘅眼神，滿足所有女生嘅幻想，極速俘虜所有少女嘅心！

出生日期：1991年9月9日

身高：1米8

社交網粉絲數量：5,385萬

代表作：劇集《微微一笑很傾城》(2016)、電影《左耳》(2015)、《三生三世十里桃花》(2017)

胡一天

胡一天有「嫩版彭于晏」嘅稱號，濃眉大眼加上高大嘅身形，令佢入行短短時間已經爆紅，更憑劇集《致我們單純的小美好》人氣飆升，劇集有少少似《惡作劇之吻》，而佢劇中嘅角色都係高帥學霸，不過爆紅後嘅佢，是非都多，傳出約炮事件，胡一天冇出來澄清，反而網紅前女友幫忙闢謠，點都好，千萬唔好步吳亦凡後塵。

出生日期：1993年12月26日

身高：1米88

社交網粉絲數量：2016萬

代表作：劇集《致我們單純的小美好》(2017)、綜藝《二十四小時第三季》(2018)

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