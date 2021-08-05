手機壞咗！Anson Lo失聯近24小時　貼心交代俘虜粉絲心

人氣男團MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）昨日（4日）電話突然開唔到機，被迫同一眾「神徒」失聯，佢知道一班「神徒」一定擔心死，所以佢即刻返屋企用舊電話登入社交網交代：「我的電話在昨晚大約9:30pm，完全開啟不到畫面，回家轉了舊電話又無法登入Instagram account，今日工作後會去修理~希望一切順利！工作上找我的，麻煩聯絡公司了，你們找我的，在這裏留言告訴我吧～」貼心嘅暖男舉動，令到一眾「神徒」又驚又喜，大讚「教主」有交帶，大叫「前夫」同「exbf」學嘢！

雖然「教主」已經清楚交代「失聯」原因，但一眾「神徒」仍然好擔心，不停留言話「very miss u!!babe !! 」、「好掛住你！」、「擔心到瞓唔到覺」成個社交網呼天搶地，要生要死！不過都有「教徒」就搞笑問「係咪炒飯炒爆咗個電話」？

相隔二十幾個小時，「教主」電話已經修復，佢第一時間發文，以免粉絲擔心：「I＇m back! 👶🏻你們好嗎？大概在Instagram消失了接近24小時，察覺到的想跟你說聲讓你擔心了，察覺不到的就當我慰問一下你今天過得好嗎～？#辛苦所有工作人員幫忙復修#復修完畢第一時間回覆工作短訊#第二時間就是發這張照片」一眾「神徒」即刻個心定晒。「教主」圈粉真係有原因，教人如何可以不愛他呢？