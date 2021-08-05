The Weeknd新MV因閃光太勁或導致發羊吊而抽起

加拿大樂壇天王The Weeknd的新MV《Take My Breath》原定於本周五在全美國播放超英片《自殺特攻》（The Suicide Squad）的艾瑪氏戲院（Imax）首播。不過由於MV的強烈閃光轉換有機會導致觀眾癲癇症（發羊吊）發作而臨時要抽起。

不過有指隻MV及歌曲仍如期於本周五在網上推出，而之前美國東奧代表隊就率先在宣傳片中用了此曲來宣傳今屆參與的女運動員。

查實過往亦發生過影視作品因閃光效果而導致觀眾癲癇症發作的事件。其中最嚴重的一次是1997年12月，當時東京電視台播放動畫劇集《寵物小精靈》第38集《電腦戰士3D龍》，由於該集的後半段畫面閃動過於頻繁，導致部分觀眾感到不適及暈倒，並造成685人送醫院治療。而在2007年6月，有關倫敦2012奧運會的宣傳預告片亦因類似的畫面而引發部分觀眾癲癇發作。

此外，2011年電影《吸血新世紀4：破曉傳奇上集》（The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1）亦發生同類型事件，造成美國數名電影觀眾癲癇發作送院。